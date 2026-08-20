宏福苑特設銷售計劃10項目價單曝光　房協灝然最大515呎售近537萬

大埔宏福苑業主「特設銷售計劃」的樓換樓及揀樓程序預計於下月正式進行攪珠及開始選購單位，計劃下10個資助出售房屋項目，包括房委會八個居屋、綠置居項目，以及房協粉嶺百和路項目「樂嶺軒」和觀塘安達臣道石礦場項目「灝然」的售樓說明書連同項目詳細價單今日（20日）公開。



房屋局局長何永賢指，今次10個項目中，實用面積400呎或以上的大單位超過六成、共約2,800個，遠比宏福苑1,984戶為多，其他戶型亦可切合不同業主需要，有更多的選擇。何永賢又說，宏福苑目前已有逾九成業主提交「接受收購建議信件」，她提醒第二批截止日期為8月31日，呼籲業主把握機會簽署並提交有關信件。



近日落實內容的房協「灝然」，宏福苑「特設銷售計劃」下的單位數目有596個。（房協「灝然」網站）

房委會及房協今日公開宏福苑樓換樓業主特設銷售計劃10個項目的售樓說明書、詳細價單及關於特設銷售計劃選樓須知。項目包括九龍灣盛緻苑（綠置居2025）、錦田匯熙苑（居屋2025）、東涌裕豐苑（居屋2025）、屏山朗風苑（居屋2025）、啟德啟陽苑（居屋2025）、將軍澳影輝苑（居屋2025）、大埔頌雅路西選址第一期（原區新發展項目）、大埔頌雅路西選址第二期（原區新發展項目）、粉嶺百和路項目（樂嶺軒，房協）及觀塘安達臣道項目（灝然，房協）。

當中，最快入伙的九龍灣盛緻苑綠置居項目有610個單位撥入特設銷售計劃，面積介乎280呎至469呎，售價由約170萬至353萬元。

至於近日落實內容的房協「灝然」，宏福苑「特設銷售計劃」下的單位數目有596個，最大單位實用面積515平方呎，第1號價單顯示售價由262.1萬元至536.9萬元不等，每平方呎售價介乎約8,565元至10,489元。

房委會及房協今日公開宏福苑樓換樓業主特設銷售計劃10個項目的售樓說明書。（宏福苑業主「特設銷售計劃」網站）

何永賢：十個項目大單位超過六成有約2,800個 遠比宏福苑為多

何永賢今在社交專頁指，今次十個項目中，實用面積400呎或以上的大單位超過六成、共約2,800個，遠比宏福苑1984戶為多，而宏福苑目前已有逾九成業主向政府提交了「接受收購建議信件」，當局鼓勵其他業主把握即將在8月31日截止的機會，簽署並提交「接受收購建議信件」。

何永賢鼓勵業主抓緊時間交「接受收購建議信件」及簽《買賣協議》

何永賢指，宏福苑業主向政府出售業權涉及三個步驟，一是交回「接受收購建議信件」，二是簽署出售所屬宏福苑單位的《買賣協議》，三是完成轉讓契約。完成第一步的業主可按其所屬批次參與電腦隨機排序；完成第二步的業主將會獲邀選樓；至完成第三步，房委會及房協方會與該業主簽訂購買新單位的《買賣協議》或《臨時買賣協議》。

何永賢在貼文最尾再次鼓勵業主抓緊時間交回「接受收購建議信件」及簽署《買賣協議》，以期於「特設銷售計劃」下購買新單位。

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