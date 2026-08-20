宏福苑樓換樓原區頌雅路西居屋名欣雅苑、曉雅苑　最貴售近370萬

大埔宏福苑業主「特設銷售計劃」的樓換樓及揀樓程序預計於下月正式進行攪珠及開始選購單位，計劃下10個資助出售房屋項目價單今日（20日）曝光，包括房委會八個居屋、綠置居項目。當中，大埔頌雅路西新居屋項目是計劃下唯二的原區項目，兩個項目名字亦曝光，分別是欣雅苑及曉雅苑。欣雅苑在「特設銷售計劃」下有920個單位，曉雅苑有627個單位，兩項目最大單位實用面積489平方呎，欣雅苑最貴售3,692,600元，曉雅苑最貴售3,577,100元。



大埔頌雅路西新居屋項目是宏福苑業主「特設銷售計劃」下唯二的原區項目。（資料圖片/鄭子峰攝）

最大單位實用面積489平方呎

房委會及房協今日公開宏福苑樓換樓業主特設銷售計劃10個項目的售樓說明書、詳細價單及關於特設銷售計劃選樓須知，當中欣雅苑、曉雅苑為10個項目中唯二的大埔原區項目，最大單位實用面積489平方呎。

欣雅苑預計關鍵日期為2029年12月31日 曉雅苑為2031年3月31日

位於頌雅路9號的欣雅苑有920個單位、頌雅路7號的曉雅苑有627個單位，全數列入特設銷售計劃內。欣雅苑單位實用面積介乎448至489平方呎，售價介乎2,709,300元至3,692,600元，預計關鍵日期為2029年12月31日。

頌雅路7號的曉雅苑單位實用面積介乎447至489平方呎，售價介乎2,747,700元至3,577,100元，預計關鍵日期為2031年3月31日。

房委會及房協今日公開宏福苑樓換樓業主特設銷售計劃10個項目的售樓說明書。（宏福苑業主「特設銷售計劃」網站）

何永賢：十個項目大單位超過六成有約2,800個 遠比宏福苑為多

何永賢今在社交專頁指，今次十個項目中，實用面積400呎或以上的大單位超過六成、共約2,800個，遠比宏福苑1984戶為多，而宏福苑目前已有逾九成業主向政府提交了「接受收購建議信件」，當局鼓勵其他業主把握即將在8月31日截止的機會，簽署並提交「接受收購建議信件」。

何永賢鼓勵業主抓緊時間交「接受收購建議信件」及簽《買賣協議》

何永賢指，宏福苑業主向政府出售業權涉及三個步驟，一是交回「接受收購建議信件」，二是簽署出售所屬宏福苑單位的《買賣協議》，三是完成轉讓契約。完成第一步的業主可按其所屬批次參與電腦隨機排序；完成第二步的業主將會獲邀選樓；至完成第三步，房委會及房協方會與該業主簽訂購買新單位的《買賣協議》或《臨時買賣協議》。

何永賢在貼文最尾再次鼓勵業主抓緊時間交回「接受收購建議信件」及簽署《買賣協議》，以期於「特設銷售計劃」下購買新單位。