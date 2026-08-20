酷熱天氣｜電車車長9.1起換新夏季制服　短袖Polo衫配短褲抗炎夏

近年本港極端高溫天氣頻繁，天文台尖沙咀總部本月初錄得自1884年有紀錄以來最高的36.9度。香港電車今日（20日）公布，因應近年夏季高溫天氣日趨頻繁，全線電車車長將於今年9月1日起換上全新夏季制服，以標誌性的「香港電車綠」為主色調，採用短袖Polo衫款式，配以舒適棉質布料，提升透氣度及散熱效能，車長可按需要自由選擇長褲或短褲搭配。



全線電車車長將於今年9月1日起，換上全新短袖Polo衫款式夏季制服。（香港電車圖片）

新制服以標誌性的「香港電車綠」為主色調。（香港電車圖片）

電車車長全新夏季制服以「香港電車綠」為主色調

香港電車部份車型沒有冷氣，車廂只靠開窗和天然風通風。香港電車今日（20日）公布，因應近年夏季高溫天氣日趨頻繁，考慮到前線員工的實際工作需要，全線電車車長將於今年9月1日起，換上全新夏季制服。

香港電車介紹指，新制服以標誌性的「香港電車綠」為主色調，保留品牌經典特色同時，展現朝氣與活力，充份體現香港電車環保及創新的品牌精神，而制服背面印有電車車頭標誌性的「叮叮微笑」圖案，傳遞「笑聲笑聲、滿載叮叮」的服務精神。

車長可按需要自由選擇長褲或短褲搭配。（香港電車圖片）

短袖Polo衫款式設計 可按需要自由搭配短褲

香港電車並指，新制服首度選用短袖Polo衫款式，兼顧專業形象與靈活性，採用舒適棉質布料，兩側配以運動涼感布料的拼布設計，進一步提升透氣度及散熱效能，更切合夏季工作環境需要。

新制服並增設短褲選項，車長可按需要自由選擇長褲或短褲搭配，而手臂位置亦會增設反光帶，讓車長在夜間或惡劣天氣執勤時，更容易被辨識，進一步保障職業安全。

電車工場員工制服較早前亦已更換，顏色由原來的灰色改為藍色。（香港電車圖片）

舊制服製成電車主題扣針紀念品 擬更新冬季制服

香港電車又指，即將被替換的藍色恤衫夏季制服將升級再造，為貫徹可持續發展理念，將製成別具紀念價值的電車主題扣針紀念品，透過創新方式延續其價值。

至於電車工場員工制服較早前亦已更換，採用更輕便、透氣及薄身的物料，以提升工作舒適度，顏色由原來的灰色改為藍色，香港電車正計劃更新冬季制服，持續改善員工福祉。

2026年8月9日天文台尖沙咀總部錄得143年來破紀錄氣溫，達到36.9度，而上水更達39.8度，惟工作暑熱警告維持最低的黃色級別。（天文台FB圖片）