香港郵政遲來改革惹的亂　工會質疑改合約乏理據　不提管理層減薪

香港郵政連續8年錄得虧損，早前更須由政府資本投資基金撥款46億元予郵政署營運基金應付。以往只著眼注資，欠思考建立可持續營運模式，到最近突決定將30名完成3年試用期郵務員及郵差的長期聘用條款，改為為期兩年的公務員合約，惹起前線反彈。



香港郵政局員工會今日（18日）發正式聲明，批評香港郵政單方面變更僱傭條款違反行政程序公正原則，表示極度震驚及遺憾。工會指面對財政壓力，基本開源節流應以自然流失為先，又指署方對高級管理人員的人手編制、凍薪或減薪安排隻字不提，批評改合約制決定完全缺乏合理理據，「肥上瘦下」手法極度打擊前線士氣。



香港郵政。(資料圖片)

香港郵政局員工會表示，接獲大批即將完成三年試用期的前線員工求助，指管理層在周一（17日）的會議上，突然宣布暫緩將該批員工「轉正」公務員，改為每兩年續期一次的合約制公務員。工會對此表示極度震驚及遺憾，認為不僅嚴重破壞勞資誠信，更涉嫌違反公務員聘任體制的程序公正，憂慮對全體員工的就業保障與合理權益將蕩然無存。

工會批單方面變更僱傭條款 摧毀員工對轉常額公務員「合理期望」

工會指，員工入職聘書已明確列明通過三年試用期後的常額轉正機制與考核標準，管理層在試用期滿之際，臨場引入「部門財政狀況」作為條件，甚至強行將常額職位改為定期合約制，屬於嚴重單方面變更僱傭條款，違反行政程序公正原則，徹底摧毀員工對轉為常額公務員的「合理期望」。

工會又憂慮，若香港郵政可因自身管理財政失效，「私自自創試用期滿轉簽兩年合約的新制度」，將對全港公務員體制造成極壞先例。工會促請署方解釋，該決定是否獲公務員事務局正式批准、有何法理依據何在、其他同樣以營運基金模式運作的部門是否比照辦理。

香港郵政。（資料圖片）

面對財困開源節應如停招聘非必要及經理級人員 或透過退休調節人手

工會批評，管理層對於高薪經理級及高級管理人員的人手編制、凍薪或減薪安排隻字不提。每次出現財政危機，往往由付出最多勞力的前線基層承擔後果，並指「肥上瘦下」的手法極度打擊前線士氣，「無法令公眾及員工信服」。

工會批評署方的決定完全缺乏合理理據。面對財政壓力，基本的開源節流應以「自然流失」為先，例如停止招聘非必要及經理級人員、或透過退休調節人手。工會質疑，管理層在會議上未有提交任何具體編制及人手數據，亦未能證明前線流失不會影響日常服務。

工會要求擱置決定及提交完整的財政和人手數據

工會要求署方立即擱置決定，重新與工會召開緊急會議，並提交完整的財政和人手數據，同時，要求公務員事務局介入，調查香港郵政是否有越權及違反《公務員事務規例》之嫌。工會向受影響員工提醒， 在簽署任何新合約或變更條款前可先向工會查詢。