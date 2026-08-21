發展局9.1推額外地積比先導計劃　何珮玲指提供誘因加快舊區重建

發展局將於9月1日正式推出「額外地積比率先導計劃」，率先在長沙灣、馬頭角、旺角、西營盤及上環、荃灣、灣仔與油麻地等7個指定舊區推行。計劃容許符合條件的私人重建項目獲額外20%免補地價總樓面面積，以提升重建的財務可行性。



發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲今早（21日）在電台節目表示，希望措施能為私人發展商提供誘因「有數得計」，加快參與市區重建的步伐，並承諾會在計劃推行一至兩年後進行檢討。



市區重建局土瓜灣馬頭圍道落山道項目。

如拆卸樓齡50年或以上樓宇 可獲額外20%免補地價面積比

何珮玲在港台節目《千禧年代》指，今次先導計劃涵蓋的7個舊區，均屬舊樓及驗樓令較為集中的地區。發展商如承諾拆卸區內樓齡50年或以上、地盤面積不少於700平方米的住宅樓宇並重建作住宅用途，即可獲額外20%免補地價總樓面面積。

何珮玲表示，目前本港市區重建主要依賴市區重建局及私人發展商，惟不少舊樓在未拆卸前地積比已相當高，發展商進行業權整合時往往「計不到數」。因此，今次計劃額外給予的免補地價樓面面積可視為「獎勵」，期望能誘發更大規模的重建活動。

對於業界在諮詢期間曾建議放寬地盤面積門檻，何珮玲強調當局堅持地盤面積不少於700平方米的要求。她解釋，現時市區不少舊樓地盤僅得200至300平方米，重建後往往變成「牙籤樓」。當局希望藉此鼓勵發展商同步收購附近樓宇，作有規模的發展，從而提供停車場、休憩用地等社區配套，令新舊居民同告受惠。

發展局為七個舊區各自訂立適用的標準金額。（地政總署文件截圖）

就獲批的額外20%地積比率用途，發展商可選擇向城規會申請加大原址重建的總樓面面積上限，並以標準金額計算額外地積比的地價價值來抵銷補地價金額；亦可選擇將額外地積比轉化為地價價值，用作抵銷同一發展商於原址、北部都會區或全港其他土地交易須支付的地價。

相關權益有效使用期為10年，期間不獲利息且不可轉讓。若發展商選擇原址加大樓面，則須經過城規會程序，評估對當地交通及環境的影響。

發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲。（資料圖片／黃寶瑩攝）

改契時會設立限期 要求指定時間完成項目

何珮玲強調，為確保計劃能實質推動重建，當局在改契時會設立限期，要求發展商必須在指定時間內完成項目，超時將設有懲罰機制；若發展商取得額外地積比後未有進行重建，當局亦有機制收回該額外地積比的價值。

至於會否擔心小業主因而開天殺價、增加收樓難度，何珮玲坦言不希望出現有關情況，指發展商一般會按市價賠償，而額外兩成地積比旨在讓發展商有利可圖，鼓勵拼購。

測量師學會會長溫偉明。（資料圖片／林遠航攝）

香港測量師學會會長溫偉明在同一節目形容，政府今次伸出的是有效的土地政策「橄欖枝」，能即時為市場帶來鼓勵作用。他指出，舊區重建面對不少挑戰，發展商常遇上俗稱「種釘」的業主開天殺價，加上當前樓市周期波動較大，發展商承擔的風險相對較高。

溫偉明表示，雖然難以預計小業主的即時反應，但確認新安排對發展商具有吸引力，屬於可行的經濟誘因。由於發展項目需時，市場需要時間消化新措施，預料部分併購已接近成熟的項目將會率先加快完成重建，並會誘使發展商重新評估市場上其他潛在的重建項目。