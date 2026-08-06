觀塘花園大廈重建｜房協料2028年起清拆兩廈　居民陸續遷至鴻鵠臺

房協觀塘花園大廈第二期重建預計會在2028年展開。首階段涉及的喜鵲樓及燕子樓部分租戶被安排調遷到對面新建的鴻鵠臺，近日開始陸續入伙。有五人家庭獲編配至全屋苑只得七個的五至六人單位，笑言如中六合彩；亦有過往居於燕子樓低層的住戶搬至高層，能望到獅子山，大讚新單位開掦。



房協指，現時目標明年底完成所有喜鵲樓及燕子樓租戶的調遷，2028年初開始清拆，預計重建需時約六七年，屆時第二期餘下孔雀樓、百靈樓、畫眉樓住戶將遷至新建大廈。



房協鴻鵠臺上月底起陸續派鎖匙。（湯致遠攝）

房協鴻鵠臺平台花園設有長幼共融及可供輪椅人士使用的康樂設施。（湯致遠攝）

房協鴻鵠臺融入全齡友善元素，單位廚廁有紅黃綠藍四種主題顏色，對應單位信箱、樓層走廊的顏色，方便長者辨識自己的單位。（湯致遠攝）

+ 5

鴻鵠臺安置單位「以人為本」設計 灶台可調節高度

鴻鵠臺位於牛頭角定安街，27層住宅共提供371個出租單位，是配合觀塘花園大廈喜鵲樓及燕子樓重建計劃的調遷項目，距離重建戶的舊居約數百米。房協指，鴻鵠臺有不少「以人為本」的設計， 廚房除了有雙向推拉門，廚房枱面亦用了耐磨人造石，灶台亦可調節高度。

項目亦融入全齡友善元素，例如單位有紅黃綠藍四種主題顏色，長者可根據單位信箱的顏色，對應樓層走廊牆身、廚房、浴室的顏色，方便辨識自己的單位；花槽、座椅及園景設施，盡量採用圓角設計，以防居民被尖角刺傷。

杜太指新居見到獅子山之餘，更可以看到日落，大讚景觀開揚。（湯致遠攝）

鴻鵠臺部分單位可以望到獅子山。（湯致遠攝）

房協總監（物業管理）潘源舫（右一）探訪杜先生，又送上果籃作入伙禮物。（湯致遠攝）

燕子樓低層住戶搬至鴻鵠臺20樓單位：見到獅子山！

房協在上月底開始派鎖匙，居民開始陸續進場裝修。七旬的杜先生和太太是燕子樓低層住戶，調遷至鴻鵠臺20樓單位。

杜太表示，有60年樓齡的舊居開始老化，有石屎剝落，加上低層近垃圾房，不時有老鼠出沒，認為新居環境更好。她又提到，舊居景觀被旁邊的牛頭角上邨遮去不少，「得一條罅見到獅子山」，但新居見到獅子山之餘，更可以看到日落，大讚景觀開揚。

任太笑言如中六合彩，「真係好開心，開心到形容唔到自己」，任先生則大讚新居「大啲闊落啲」，設施完善。（湯致遠攝）

任先生一獲派鎖匙，便立即開始裝修，已完成批盪。（湯致遠攝）

+ 1

一家五口獲派五至六人單位 居民感如中六合彩

任先生一家五口同樣是燕子樓住戶，獲編配至全屋苑只得七個的五至六人單位，任太笑言如中六合彩，「真係好開心，開心到形容唔到自己」，任先生則大讚新居「大啲闊落啲」，設施完善。他們一獲派鎖匙，便立即開始裝修，已完成批盪，任先生解釋，「好嘅嘢就一定係早啲享受，越快享受心情越好」。

房協總監（物業管理）潘源舫。（湯致遠攝）

房協總監潘源舫：喜鵲樓及燕子樓九成住戶都獲原區安置

房協總監（物業管理）潘源舫表示，受重建影響而需由房協安排調遷的喜鵲樓及燕子樓住戶有680戶，有九成住戶都獲原區安置。他指除鴻鵠臺外，住戶亦可選擇同屬觀塘花園大廈二期的孔雀樓、百靈樓、畫眉樓，又或玉蓮臺各座。

住戶首四年租金獲寬減 首年六折交租

潘又表示，與其他屋邨重建項目安排一樣，房協委聘了專責的社工隊支援居民，亦為他們提供一筆過的搬遷津貼，金額視乎家庭成員數目而定，介乎一萬多至三萬多元。他們亦可享首四年租金寬減安排，住戶遷入新居後首年租金六折，之後逐年遞增一成，到第五年才須繳交全額租金。

談到花園大廈第二期其餘三幢的重建進展，潘源舫表示，房協現時目標明年底完成所有租戶的調遷，2028年初開始清拆喜鵲樓及燕子樓，預計重建需時約六七年，屆時孔雀樓、百靈樓、畫眉樓住戶將遷至。