額外地積比、跨區地積比轉移本季內推　甯漢豪冀加快舊區重建步伐

發展局今日（27日）表示，目標在今年第三季實施額外地積比率先導計劃、跨區地積比率轉移兩項措施，並將發出聯合作業備考及新修訂的城規會規劃指引。



發展局局長甯漢豪表示，本港樓宇老化速度遠超重建速度；政府必須以嶄新且進取的政策思維，加大政策力度，鼓勵私營機構參與市區重建，以加快重建步伐，解決市區老化問題。



土瓜灣被納入額外地積比率先導計劃的指定地區。（資料圖片）

限七個指定地區推行 可獲額外20%免補地價總樓面面積作為獎勵

去年《施政報告》提出兩項措施加快市區重建，包括額外地積比率先導計劃及跨區地積比率轉移。政府經諮詢後，制訂了具體實施安排建議，今日在土地及建設諮詢委員會滙報。

就額外地積比率先導計劃，若發展商在七個指定地區，將50年或以上、地盤面積至少700平方米的具住宅元素樓宇重建作住宅用途，可獲提供額外20%的免補地價總樓面面積作為獎勵。七個指定地區包括長沙灣（覆蓋深水埗）、馬頭角（九龍城和土瓜灣）、旺角、荃灣、灣仔、油麻地，以及屬同一大綱圖的西營盤及上環。

額外地積比率可轉化為地價價值

發展商可以選擇在原址重建時，直接使用該20%額外地積比率，亦可將其轉化為地價價值，以抵銷該重建項目或任何土地交易中所須支付的地價，包括北部都會區土地；地價價值將以標準金額計算。

所有參加先導計劃的原址重建項目均須進行契約修訂，以確保依期落實重建，有關額外地積比率不會影響其他現行總樓面面積寬免措施。發展局會視乎市場反應，評估先導計劃的成效，按需要作出調整及考慮是否有需要延長先導計劃的年期。

去年《施政報告》提出兩項措施加快市區重建，包括額外地積比率先導計劃及跨區地積比率轉移。（資料圖片／黃寶瑩攝）

容許發展商將未用盡樓面面積轉移到全港其他地區

至於跨區地積比率轉移，即突破過往同區限制，容許發展商將未用盡的樓面面積轉移到全港其他地區。現時可以「輸出」地積比的地盤（「輸出地盤」）需位於原本作為試點的油麻地及旺角，日後將擴展至上述七個指定地區。

同時，當局取消最多兩個「接收地盤」數目限制，並將「接收地盤」面積要求由1,000平方米降低至700平方米。若「輸出地盤」為對社區有裨益的指定用途，經城規會批准，亦可提供若干免補地價的額外總樓面面積。同時，當局放寬地積比轉移的補地價評估安排，容許「輸出地盤」和「接收地盤」的補地價評估可合併處理。

發展局指，兩項新措施在會上獲委員支持，認為可加快市區重建，又認為若措施反應良好，政府可延續先導計劃並考慮放寬措施的執行條款。

發展局局長甯漢豪。（資料圖片／黃寶瑩攝）

甯漢豪：樓齡達50年樓宇每年增510幢 比市場拆卸重建多逾2倍

發展局局長甯漢豪表示，過去十年，樓齡達50年或以上的樓宇每年增加約510幢，但市建局及市場拆卸重建的樓宇平均每年只有160幢，近年具財務可行性的舊區重建項目亦不多。政府須以嶄新且進取的政策思維，加大政策力度，鼓勵私營機構參與市區重建，以加快重建步伐。

政府將會就額外地積比率先導計劃發出聯合作業備考，以及在獲得城規會批准後，發出地積比率轉移的城規會規劃指引修訂本，目標今年第三季實施兩項措施。