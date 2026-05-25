馬頭圍邨重建｜租戶2028年起遷　邨內舊式文具店租約滿早一年告別

房屋委員會今年初公布，有64年歷史的土瓜灣馬頭圍邨將會清拆重建，租戶將於2028年開始搬遷。有網上消息指，區內一間舊式文具店因租約期滿，即將光榮結業，老闆今日向《香港01》記者表示，舖位租約到明年4月才會結業，意味租戶搬遷前一年，邨內店舖將再少一間。



有64年歷史的土瓜灣馬頭圍邨將會清拆重建，租戶將於2028年開始搬遷。（資料圖片）

有64年歷史的土瓜灣馬頭圍邨將會清拆重建，租戶將於2028年開始搬遷。（資料圖片）

有64年歷史的土瓜灣馬頭圍邨將會清拆重建，租戶將於2028年開始搬遷。（資料圖片）

「緯澤圖書公司」老闆確認明年4月約滿不再續租

馬頭圍邨是九龍城區內現存最舊的屋邨，有64年歷史。2021年《施政報告》提出會邀請房委會研究重建馬頭圍邨。去年12月尾，房委會宣佈就重建諮詢九龍城區議會，到今年初房委會正式確定馬頭圍邨重建計劃，第一期先清拆洋葵樓、水仙樓，租戶2028年起可遷出，目標2029年7月前清空。

第二期重建則會清拆餘下的玫瑰樓、夜合樓、芙蓉樓，租戶將於2036年遷至重建完成後的第一期。社交平台有帖文指，位於玫瑰樓地下的舊式文具店「緯澤圖書公司」因租約期滿，即將光榮結業。老闆今日向記者表示，租約將於明年4月才屆滿，屆時將不再續租，現時貨尾「散晒就算」。

馬頭圍邨舊式文具店「緯澤圖書公司」舖位租約將於明年四月屆滿，將不再續租。（香港01記者攝）

店內有不少舊式玩具出售。（香港01記者攝）

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七旬老闆：即將重建加上年事已高 因此決定退休

不願上鏡的七旬老闆表示，有見馬頭圍邨即將重建，加上年事已高，因此決定退休。他指文具店當年屋邨落成時已營業，他頂手已41年。店內除了文具外，亦有不少舊式玩具出售，亦有高達模型、寵物小精靈卡牌等，老闆解釋，文具店位處學校區，有不少學生，所以有需要售這些玩具。

他又透露，店內亦有售爆旋陀螺玩具，不過早已沽清；不過要數最受歡迎，他指是四驅車，「未試過有四驅車咁瘋狂！」他表示，隨即出生人口下跌，熱鬧情景已不再復見。對於結業，他說：「無話唔捨得，而家生意係好難做！」