打鼓嶺狗咬死人｜高溫令狗暴躁？　江玉歡促漁護署了解及提醒市民

本港近日接連發生狗咬死狗及涉嫌襲擊人致死的事件，引起社會高度關注。立法會前議員江玉歡表示，有外國研究提及狗隻在氣溫大高時會變得脾氣暴躁及更具攻擊性，她敦促漁護署專家了解一下相關問題，若屬實應給市民及寵物主人多點提醒及意見。



打鼓嶺坪洋坪原路一露天位置，發現女子伏屍草地，警方到場調查。（王譯揚攝）

江玉歡今日（8月21日）在社交平台發文指，狗襲擊人和動物接連在這幾天發生，昨晚更有懷疑唐狗殺人的慘劇，令人痛心。她認為，當問題接二連三發生時，顯然並非單靠修例能解決，何況修例也要時間。

「漏夜」查報告 江玉歡：若屬實漁護署應多提醒市民

她又稱，與天文台前台長林超英做節目多了，很多時候也會想到氣候變化因素。她「漏夜」查看多份近年的外國刊物及報告，提及狗隻的確會在氣溫太高時變得脾氣暴躁，襲擊人及其他動物的機會也會增加，而碰巧近日多宗狗襲擊人和動物事件，涉事狗隻都是在室外沒有冷氣的地方飼養。

立法會前議員江玉歡。（資料圖片）

江玉歡建議漁護署「衆多的專家」就此了解一下，若是屬實的話，可否給市民及竉主多點提醒及意見。

2023年哈佛研究指狗在炎熱天氣下更易咬人

江玉歡沒有提及她查看了哪些外國刊物及報告，翻查資料，哈佛大學陳曾熙公共衛生學院的研究人員在2023年發表的一份研究報告便曾指出，炎熱天氣、嚴重空氣污染均可能令狗隻承受更大心理壓力，因而更容易咬人。研究人員分析了美國多個城市在十年間發生的近7萬宗狗咬人事件數據，發現在溫度較高或臭氧濃度較高的日子，狗咬人事件均會增加。