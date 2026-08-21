打鼓嶺狗咬死人｜規管不足　傷人僅罰1萬元　大律師籲修例

打鼓嶺坪洋村一間「狗酒店」及犬隻訓練中心，昨日（20日）發生狗咬死人罕見事故。33歲黃姓女負責人遭寄養的混種狗襲擊，最終女事主伏屍草地。大律師陸偉雄指，現行未有一條有關「狗咬死人」的法例，即使有相關狗咬傷人法例，罰則僅為罰款一萬元，未能反映案件嚴重性；加上政府逐步放寬狗隻進入食肆，他建議當局應與立法機關及相關部門盡快訂立新指引和法律，直接監管狗隻咬傷或咬死人和動物的法律責任。



大律師陸偉雄認為現行法例對於「狗咬人」的罰則未能反映案件嚴重性，加上政府逐步放寬狗隻進入食肆，建議當局應與立法機關及相關部門盡快訂立新指引和法律。（資料圖片）

《狂犬病條例》狗咬人罰1萬元 陸偉雄：咬死人唔通告呢一條？

陸偉雄指，現時僅有《狂犬病條例》第25條是有提及狗咬傷人的罰則，條例規定，如果狗隻在違反第23條（即在公眾地方沒有用狗帶牽引或妥善控制）的情況下咬傷他人，該狗隻的畜養人即屬犯罪，一經定罪最高可被判處第3級罰款，即$10,000元。他強調：「咬死咗人，唔通你真係告呢一條罪？罰款一萬元？呢個簡直係荒天下嘅大謬！」

陸偉雄籲盡快修例規管 加強罰則

陸偉雄認為現行法例阻嚇性低，又形容近日一連串的狗隻襲擊事件「急劇發展」，現時政府逐步放寬狗隻進入食肆，因此人和狗隻，或狗隻與其他動物接觸機會隨之增加，他認為當局早前提出的指引或已不合時宜。陸偉雄建議當局應與立法機關及相關部門盡快訂立新指引和法律，直接監管狗隻咬傷或咬死人和動物的法律責任，加強罰則，雙管齊下達到實際效果。

建議召死因庭 研日後處理狗隻方法

他認為立法監管除了可以懲處相關人士，亦能夠促使狗主能更有責任地飼養狗隻，例如為帶狗隻上行為訓練班等。陸相信，近日意外可以加強社會醒覺，避免同類事件再發生。另外，由於事件涉及人命傷亡，他建議召開死因庭，可讓陪審員提出建議，以改善日後處理相關狗隻問題。

涉案狗是否可人道處理？決定權在漁護署

至於狗隻下場，若狗隻有主人，根據《貓狗條例》第5條，漁護署必須向法庭提出申訴，由裁判官在考慮證據後裁決狗隻是否具危險性，如果裁判官認定狗隻具危險性且未受有效控制，裁判官可作出命令，規定該狗隻須予毀滅或有效控制。陸偉雄又提到，或可以視乎狗隻能否可以經過訓練和培訓從而糾正牠的行為，一切有待裁判官判決。

若狗隻法律身分即為無主動物，漁護署擁有完全處置權，署方獸醫可以評估狗隻的健康、性格及對社會的風險，決定是否人道毀滅或安排領養。

陸偉雄相信，現時施襲狗隻被漁護署帶走，在警方、漁護署或獸醫的看管下，應該不會再有同類事件發生。

狗隻是否須在警方調查工作結束後，或是否要死因庭審訊結束後才可人道處理？陸偉雄指，人道處理的決定權應在漁護署手中，若署方認為具危險性且無法馴養，可按情況作人道處理安排。

警方封鎖上址現場位置，交由重案組跟進事件。(王譯揚攝)