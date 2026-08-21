打鼓嶺狗咬死人｜專家提醒遇犬襲勿反擊免狗受刺激　宜捲身護頭頸

本港接連發生懷疑狗隻襲擊人類及其他動物案件，周四（20日）打鼓嶺寵物酒店女負責人懷疑被狗襲擊後死亡，警方正調查。犬隻行為顧問及訓犬師蔡易儕（Eddie Choi）今日（21日）在電台訪問時表示，狗隻攻擊前通常會先發出警告訊號，例如向空氣發出咬咬動作（咬空氣），「未必真係想咬到人」，但若狗隻當時承受極高壓力，則可能瞬間爆發，直接襲擊面前的人。



蔡易儕指，面對中大型犬隻攻擊，切勿嘗試以棍棒或手腳反擊，因只會進一步激怒狗隻，建議若現場有大型物件，優先使用物件隔開狗隻，而最安全做法是立即用雙手緊抱頭部及保護頸部，並將身體儘量縮小，向狗隻展現無威脅姿態，以降低傷害並等待救援。



打鼓嶺坪洋坪原路一露天位置，發現女子伏屍草地，警方到場調查。（資料圖片）

狗隻或先「咬空氣」警告 受高壓時則可能瞬間爆發

蔡易儕接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時，指狗隻在正式攻擊前，通常會先發出警告訊號，例如向空氣發出咬咬動作（咬空氣），「未必真係想咬到人」，惟若狗隻當時承受極高壓力，則可能瞬間爆發，直接襲擊面前的人。

被問及狗隻品種會否影響其攻擊性時，蔡易儕表示若狗隻混有比特犬等格鬥犬隻的基因，其攻擊模式會較為特別，一旦受到刺激，腎上腺素會快速飆升，使其對疼痛及恐懼的感知大幅降低，並會以極度猛烈的方式進行攻擊。

至於攻擊位置，蔡指由於人類站立時高度高於狗隻，狗隻襲擊時普遍會選擇撲上前，最常咬傷前手臂、頭部或肩膀等位置。若狗隻體型龐大並成功將人推倒，則可能導致受害者全身多處受，；若狗隻自尊心較強且感到極大威脅，更有機會集中攻擊受害者的頭部或頸部等致命要害。

拉里約5歲大，是一頭西班牙犬，於元朗咬死兩隻小型犬。（毛守救援提供圖片）

人遇狗攻擊勿以棍棒或手腳反擊

若面對中大型犬隻突如其來的攻擊，蔡易儕提醒切勿嘗試以棍棒或手腳反擊，因為反擊只會進一步激怒狗隻，加劇其攻擊猛烈程度，人類在徒手對抗下難以佔優。他建議若現場有大型物件，應優先使用物件隔開狗隻；，無物可擋且遭狗隻撲襲，最安全的做法是立即用雙手緊抱頭部及保護頸部，並將身體儘量縮小，向狗隻展現無威脅姿態，以降低傷害並等待救援。

訓練狗隻入籠須遵循「無壓迫」原則

蔡易儕建議訓練狗隻入籠必須循序漸進，遵循「無壓迫」原則，訓練應分為兩個階段，首先讓狗隻將籠子與愉快經驗連結，產生聯想，例如在不鎖門的情況下，將正餐或有趣的玩具放進籠內，讓狗隻自由進出；第二階段則是鼓勵，當狗隻開始卸下戒心並自願踏入籠內時，再適時給予高價值的獎勵，並逐步延長留籠時間，使其將入籠視為日常生活規律的一部分。

犬隻行為顧問及訓犬師蔡易儕（Eddie Choi)。（資料圖片）

與狗隻「四目相對」會被視為挑釁行為

至於不少市民也遇過途經村屋時遇狗隻衝出狂吠情況，蔡易儕指出，狗隻吠叫多源於領地意識或保護自己的恐懼。他提醒，在狗隻的世界中，「四目相對」會被視為挑釁行為，進一步加劇狗隻的緊張感。

蔡易儕建議途經相關區域時，應避免直接對視，可善用餘光觀察狗隻動態，並保持側身（以肩膀對向狗隻）盡快離開現場。若特定場地養有看門犬，場地負責人亦應預先將狗隻妥善收好或鎖好，避免意外發生。