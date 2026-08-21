電腦節2026｜有人首進場為撐Fubon Angels　中學生掃貨稱平過黃金

「香港電腦通訊節2026」今日（21日）開鑼，有市民醉翁之意不在酒，進場為支持台灣人氣啦啦隊「Fubon Angels」，惟他今早未能搶得前排座位的入場門票，計劃後日（23日）再入場一睹偶像；也有中學生僅一個早上滿載而歸，花4,000多元購買多款電子產品，同行朋友稱相比深水埗黃金商場更便宜，其中一款電競顯示屏平約130元。



「香港電腦通訊節2026」8月21日在灣仔會展開鑼，中午時份現場已人頭湧湧。（歐陽德浩攝）

「香港電腦通訊節2026」今年8月21日至24日在灣仔會展舉行，主題以人工智能AI為核心，今日開場前已吸引逾百人排隊等候進場，目測與去年相近，至中午時份現場已人頭湧湧。

「香港電腦通訊節2026」8月21日在灣仔會展開鑼，中午時份現場已人頭湧湧。（歐陽德浩攝）

參加台灣啦啦隊見面會不果 後日再進場支持

首次到電腦節購物的李先生，今日下班後立即前往灣仔會展，早上10時半抵達，惟未能達成原定目標。他表示，台灣人氣啦啦隊「Fubon Angels」，將於今午3時舉辦見面會，惟他進場後已搶不到前排座位的入場券，應援物資也被一掃而空。

李先生首次進場為參加台灣啦啦隊「Fubon Angels」見面會，計劃周末再進場支持。（歐陽德浩攝）

雖然李先生未能近距離與偶像見面，不過他已特地帶備相機，準備以長鏡頭拍下成員「呱呱」的美照，並計劃下周日（23日）再到場支持。另外他也購買了工作需要的電子產品，包括鍵盤及滑鼠等，合計花費200多元，並幫助朋友格價。

中學生花逾4千元買電競屏等 稱較黃金商場平

中學生陸同學及郭同學第二次到電腦節購物，今日中午時份已滿載而歸。其中郭同學花費4,000多元，購買了華碩電競顯示屏、電競麥克風及Xbox手柄，但他不打算召車，準備坐車抬回元朗的家中。

中學生陸同學（左）及郭同學（右）第二次到電腦節購物；郭同學花費4,000多元購物，僅一個早上已滿載而歸。（歐陽德浩攝）

場內兩手空空的陸同學原來他為了率先玩《極限競速地平線5》等電腦遊戲，已急不及待在7月到深水埗黃金商場，購買同款電競屏，惟價錢較電腦節貴約130元。不過先買先享受，雖然他稱「買到破產」卻滿臉笑意：「我之前（深水埗黃金商場）買個Mon買貴咗啲，我買咗1,880蚊，呢度1,749蚊。」