電腦通訊節2026開鑼逾百人等進場　中學生排10小時奪限量一折耳機

「香港電腦通訊節2026」今日（21日）開鑼，開場前已吸引逾百人排隊等候，其中排前列的市民昨晚（20日）約11時已抵達灣仔會展，其中兩人目標同樣是購買限量優惠的原價1,650元、一折售165元的耳機。當展覽早上10時正式開幕的一刻，市民立即飛奔進場搶購心頭好，最終由排頭第八位的升中六學生奪得心頭好。



8月21日香港電腦通訊節2026開鑼，兩名排前列的市民人目標同樣是購買限量優惠發售的耳機，最終成功奪心頭好。（歐陽德浩攝）

逾百人排隊等候進場 頭列市民昨晚抵達會展讚天公造美

電腦節今早10時在灣仔會展開鑼，開場前已吸引逾百人排隊等候進場，目測與去年相近。其中排第七位的鄭先生陪伴朋友首次到電腦節購物，他表示昨日（20日）下班後，晚上11時已在會展外排隊，興幸天公造美，沒有下雨且氣溫不算酷熱。

鄭先生又指，目標購買Razer無線遊戲耳機，限量3份，會場優惠價165元（原價約1,650元）：「前面如果買嘅話都買唔到，志在參與，買到就買到，買唔到就買唔到。」

8月21日香港電腦通訊節2026開鑼，排第八位的林同學成功購得心頭好的無線遊戲耳機。（歐陽德浩攝）

$165限量無線耳機最搶手 中六生排10個鐘奪得心頭好

排第八位的升中六林同學為電腦節常客，由於會場限定優惠吸引，過去5屆均到場購買電子產品。他表示，昨晚11時許便從天水圍往會展，因家中的有綫耳機曾險生意外，目標同樣是上述的Razer無線遊戲耳機，

最後林同學開場後奪門而出，成功奪得心頭好，表示非常開心，至於鄭先生則抱憾未能勝出。林同學說：「本來排10個鐘好緊張係咪買到，𠵱家買到真係心滿意足。」

8月21日香港電腦通訊節2026開鑼，排頭位的二人有獨特打扮。（歐陽德浩攝）

頭位市民Cosplay進場 身披《葬送的芙莉蓮》衣服

此外，排頭位的二人有獨特打扮，男方佩戴頭盔，購物車上放有史迪仔玩偶，女方則佩戴口罩，披上印有動畫《葬送的芙莉蓮》女主角外貌的衣服。

今屆主題人工智能 擴大AI及數碼轉型專區

「香港電腦通訊節2026」8月21日至24日在灣仔會展舉行，今屆為了配合政府推行的「全民AI培訓」政策，以AI作為主題，推動市民及企業由「概念體驗」跨越至「實踐落地」。

大會首度聯同香港生產力促進局作為合辦機構，擴大「AI及數碼轉型專區」，開設多場AI工作坊，旨在打破生硬的理論框架，讓大眾可即場體驗，透過深入淺出的趣味教學，即時學會最新技術。

正價購票進場幸運卡 面值最高500元

大會為結合消費與商機，今屆繼續推出現金消費券計劃，總獎賞金額達300萬元，所有參觀人士只要以正價購票進場，都可獲贈幸運卡乙張，面值由10元至500元不等，百分百保證中獎，可在展會現場參與計劃的攤位無限制疊加使用。

此外，今屆香港電腦通訊節其他亮點，包括由中國香港電競總會的「創科體育︰AI驅動新時代」體驗區、香港電器及電子設備回收協會的「5G及綠色科技生活區」展館等。