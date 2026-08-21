電腦節2026｜參展商稱AI熱潮致SSD及記憶卡按年貴五成　附價目表

「香港電腦通訊節2026」今日（21日）開鑼，全球AI熱潮瘋狂搶奪半導體產能，更出現「硬件通脹」。有參展商表示，部份硬件包括可攜式SSD及大容量記憶卡的價格，較去年展期飆升約五成，因此會提供額外折扣及贈品，期望能彌補硬件加價帶來的影響，評估「幾時叫加完我哋未睇得到」；另有參展商指出，筆記型電腦的價格視乎市場走勢調整，但會送出價值逾千元的贈品，以吸引市民購買，「我哋按優惠嚟講已經爭取到去年差唔多價錢水平，性價比再高啲。」



下文附有多款品牌的SSD及記憶卡價格，包括SanDisk、Kingston、Lexar、ProGrade、Exascend等。



「香港電腦通訊節2026」8月21日在灣仔會展開鑼，開場前已吸引逾百人排隊等候進場。（歐陽德浩攝）

「香港電腦通訊節2026」8月21日在灣仔會展開鑼。（歐陽德浩攝）

全球AI熱潮瘋狂搶奪半導體產能，電腦記憶體、固態硬碟（SSD）及顯示卡等硬件成本飆升。「香港電腦通訊節2026」由今日至下周一（21日至24日）在灣仔會展舉行，主題正正以人工智能AI為核心，早上10時開場前已吸引逾百人排隊等候進場，目測與去年相近，至中午時份現場已人頭湧湧。

全球AI熱潮瘋狂搶奪半導體產能，電腦記憶體、固態硬碟（SSD）及顯示卡等硬件成本飆升。（歐陽德浩攝）

▼香港電腦通訊節2026 電腦硬件包括SSD及記憶卡等價格一覽▼



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參展商︰可攜式SSD及大容量記憶卡價格較去年展期飆升約五成

SanDisk代理商冠恆集團市場推廣助理經理黃竟逑表示，受人工智能AI熱潮影響，部份硬件價格相比去年展期有所增長，例如可攜式SSD及大容量記憶卡飆升約五成，因此會提供額外折扣及贈品，期望能彌補加價帶來的影響，但必定較街店定價便宜，盡量貼近合理水平，他稱：「呢個加價浪潮都唔係今日開始，相信客人都已經熟習咗。」

SANDISK代理商冠恆集團市場推廣助理經理黃竟逑表示，會提供額外折扣及贈品，期望能彌補硬件價格升幅。（歐陽德浩攝）

全球AI熱潮瘋狂搶奪半導體產能，其中可攜式SSD及大容量記憶卡的價格，較去年飆升約五成。（歐陽德浩攝）

料加價潮已踏入平穩階段︰幾時叫加完我哋未睇得到

黃竟逑觀察到，今日中午現場人流與去年相近，期望周末天公造美，預期成交單數遜於去年，惟因硬件價格提升，銷售額將錄得少許升幅。他並評估加價潮已踏入平穩階段︰「幾個月前見到某啲產品有回落空間，我哋叫穩定期，但幾時叫加完我哋未睇得到。」

Lenovo消費業務產品代表洪先生表示，今年推出結合AI功能的優惠電腦產品，配以價值逾千元的贈品，以吸引市民購買。（歐陽德浩攝）

Lenovo電腦視乎市場走勢調整價格 送價值逾千元贈品吸客

Lenovo消費業務產品代表洪先生表示，人工智能的使用日漸普及，筆記型電腦銷情也受到帶動，不過價格則視乎市場走勢調整，因此推出結合AI功能的優惠電腦產品，配以價值逾千元的贈品，以吸引市民購買，暫時料銷情與去年持平。「我哋按優惠嚟講已經爭取到（去年）差唔多價錢水平，性價比再高啲。」

購買Lenovo筆記型電腦可獲價值逾千元的贈品，包括AI課程、耳機、電腦袋及防毒軟件等。（歐陽德浩攝）

Leovo「Ideapad Slim 5」為學生推介產品，特點是機身纖薄，重量低至1.05公斤，電量足以維持全日，只售7,999元。（歐陽德浩攝）

筆記型電腦加入離線AI功能 針對家長顧客群售$7999

洪先生提到9月份為開學季，相信部份家長進場為子女購置電腦，而旗下筆記型電腦已加入離線AI功能，其中「Ideapad Slim 5」為推介產品，特點是機身纖薄，重量低至1.05公斤，電量足以維持全日，只售7,999元，附送AI課程、耳機、電腦袋及防毒軟件等贈品。