內地漢4歲子前姦智障妻　以為辦離婚可在妻不情願下性交　囚9.5年

內地漢不滿在港的智障妻未有幫忙，即威嚇要殺死她們母子，妻因害怕報警，內地漢迫她銷案時在他們的4歲兒子面把妻強姦。他早前被裁定恐嚇強姦等罪成，辯方求情指，被告誤以為辦離婚期間，可在妻不情願下性交。法官今(27日)在高等法院判刑時，斥被告著妻銷案時，多番指她是弱智人士和患精神病，內容極為侮辱，他在兒子面前侵犯妻子，除令她難堪，亦為兒子帶來心理陰影，故就三罪判被告入獄9年半。



經審訊被裁定強姦等3罪成

被告YS（45歲），經審訊後被裁定強姦、妨礙司法公正及刑事恐嚇等3罪成，控罪指他於2021年11月21日，在元朗威脅X會使她遭受損害，意圖使X受驚；他又被指在同年12月3至14日，威脅X撤銷向警方作出舉報，和不得在刑事審訊中作供；他亦控於同月21日，在元朗強姦X。X案發時35歲，為輕度智障人士。她和被告於去年7月，正式離婚。

被告YS在高等法院被裁定強姦、恐嚇等3罪成，被判囚9.5年。(黃浩謙攝)

辯方指被告寵愛X並有送禮物

法官判刑時引述辯方的求情，指被告案發時在內地經營餐廳，因疫情而在港逗留。辯方指，被告和X案發前的關係不是太差，甚至寵愛X，曾送禮物給她。他因教育程度低，誤會可以在辦理離婚期間，在妻子不情願下和對方性交。

X只望傷害她的人不要再騷擾

法官又引述X的創傷報告，心理學家認為X未有受到嚴重的創傷。報告指，X簡單善良，即使遇上不幸事件，仍然感恩善待她的人，只望傷害她的人不要再騷擾她。法官則指，根據報告內容和X庭上作供，認為她積極正面，令自己不陷於負面影響。

官指被告指罵X的內容極為侮辱

法官斥責被告要求X銷案時，指X是弱智人士和患有精神病，內容極為侮辱，猶幸她沒有因此銷案，有勇氣地出庭作供。法官續指，案中有三個加刑因素，包括X為輕度智障人士，以及被告強姦X時沒有使用安全套，令她懷孕，需進行人工流產。此外，被告在兒子面前侵犯X，令她非常難堪，亦為兒子帶來心理陰影。法官最終就三罪，判被告入獄9年半。

X拒為被告做電話登記遭恐嚇

案情指，被告於2021年11月21日早上，要求妻子X用她身份證替其登記電話服務不果，便用粗口責備X，X遂帶同4歲兒子離開。X同晚回家後，被告威嚇X：「我殺人都敢呀，你信唔信我攞到刀捅死你同個仔，搵人捉走你個妹」。X感到驚慌，帶同兒子入房並鎖門。

多番罵X又弱智又抑鬱又精神病

X和胞妹其後報警，被告被起訴後獲法庭批准保釋，其中一個條件為他不可接觸X。惟後來X兩度在兒子幼稚園附近見到被告，被告分別表示：「你後尾又點上庭呀，法官唔相信你講嘢。你有精神病，你又弱智，你又有抑鬱症，邊個會信你講嘢」，及 「你學乜嘢人去上庭，你快啲嗌你個妹去銷案，你又弱智，又有精神病，你唔好上庭。」

在兒子面前強姦X

至12月21日，X和兒子逛街時再見到遇到被告。被告自言手上有X胞妹的罪證，著X到其酒店房間取罪證。X因擔心胞妹，遂帶同兒子到該房間。在房間內，被告脫下自己的衣物，把X放在床上，在被子遮蓋下強姦X。X事後帶兒子離開油店，被告則試圖把500元給予X不果，被告便稱「啲錢俾個仔買嘢食」。

X事後懷孕需進行人工流產

X及後因沒有來月經和感肚痛，於翌年1月到家計會檢查發現懷孕。X數天後報警，被告被捕在警誡下稱：「果嗰喺我老婆嚟。」X其後進行人工流產，取出的肧胎經化驗證實被告是肧胎的父親。

案件編號：HCCC205/2022