主婦向鄰居冷氣槽扔糞　官稱不能容忍卑劣滋擾　給最後機會判緩刑

筲箕灣私樓家庭主婦，涉破壞鄰居安裝的閉路電視後，又向鄰居冷氣槽扔糞便等污物，早前被裁定控刑事毀壞等兩罪成。案件（ESCC 2039/2025)今（21日）在東區法院判刑。



暫委裁判官何子俊指，被告持續向鄰居傾倒令人厭惡的物質，使鄰居擔驚受怕，重申法庭不能容忍以卑劣手法滋擾他人。再者，被告並無悔意，亦拒絕賠償，已達可判監程度，惟考慮到被告有長期病患及精神病史，監禁1個月但准緩刑2年，及須賠償2900元，強調這是法庭給多最後一次寛容，著她好好反省。



女被告孫兆芳（59歲，家庭主婦），被控1項將糞便、其他髒物、發出惡臭或令人厭惡的物品拋擲至私人財產，及一項刑事毀壞罪，指她於2025年6月6日至7月13日，將糞便及其他髒物，抛擲或放置在筲箕灣道某大廈單位的冷氣機上；另在同年5月31日，在大廈走廊，損壞一個閉路電視攝像頭。

女被告孫兆芳。

求情稱每月用盡綜援無力賠償

辯方求情指，被告身體狀況未能支撐社服的勞動工作，她不滿意裁決，無深刻悔意，亦不適合判感化，但強調被告過往品格良好，案件涉及金額不大，被告審訊期間承受巨大壓力。被告每月領取6,600元綜援，日常支出已用盡，經濟能力未能負擔賠償。

官指被告高空擲物罔顧風險

何官判刑時指，本案源於鄰里糾紛，被告因下層鄰居安裝閉路電視而覺私隱被侵犯，但強調正確方法是作出投訴，而非損毀他人的財物。被告將閉路電視從窗台推出，這行為罔顧高空擲物的風險，加重案件嚴重性。

無悔意拒賠償達可判監程度

至於被告拋擲惡臭物品罪，何官指被告有系統地持續滋擾，其惡劣性不能低估，事件嚴重侵擾事主的生活質素，令他們日夜擔驚受怕，承受精神困擾，且波及不只一戶人家。被告對其行為並無悔意，亦拒絕賠償，及案件令人厭惡的程度，罰款不足反映其嚴重性。

考慮被告長期患病給最後一次寛容

何官重申，法庭不能容忍任何人以卑劣手法滋擾他人，必須判阻嚇性刑罰。惟考慮到被告年近六十無案底，有長期病患及精神病史，判囚1個月，但准緩刑24個月，並強調這是法庭最大同亦是最後一次寬容，亦勸被告以後要以理性手法處事。