酷熱天氣｜長者中暑入院及死亡10年增16倍　劏房戶逾半不敢開冷氣

酷熱天氣持續，至今年更錄得破紀錄高溫。綠色和平根據公開資料守則取得衞生署資料，年滿65歲長者因中暑入院及死亡個案，由2015年的4宗，急增至2024年68宗，升幅達16倍。



綠色和平今年訪問127名基層長者，高達八成受訪者因高溫曾有身體不適、影響情緒或睡眠。有三成半長者因經濟問題從不或甚少開冷氣，住在劏房等不適切居所的長者更逾半不開或甚少開冷氣，誤以為有瓦遮頭便能「避暑」。綠色和平項目主任楊潔荔認為，基層長者防範中暑意識較薄弱，不了解政府臨時避暑服務詳情，促請勞福局和環境局合作，跨部門協調以應對酷熱天氣政策。



綠色和平促請勞福局和環境局合作，加強基層長者的防暑支援，並藉今年更新《氣候行動藍圖2050》的契機，盡快制定全面且「以人為本」的高溫行動計劃。（馮文傑攝）

綠色和平發布《長者高溫風險評估及社區支援問卷調查》結果，發現近八成受訪長者曾因高溫出現至少一項身體不適、心情或睡眠受影響。（馮文傑攝）

綠色和平發布《長者高溫風險評估及社區支援問卷調查》結果，發現近八成受訪長者曾因高溫出現至少一項身體不適、心情或睡眠受影響。（綠色和平提供）

長者中暑入院10年增16倍 尚未計高溫誘發疾病數目

綠色和平項目主任楊潔荔表示，團隊透過公開資料搜集以及以《公開資料守則》向衞生署查詢，發現年滿65歲長者因中暑入院及死亡個案，由2015年的4宗，大幅攀升至2024年的68宗，10年升幅達16倍。數字尚未包括高溫誘發心血管疾病、哮喘等呼吸系統疾病、腎病等長期病患惡化的入院個案。她引述本地研究指出，過去10年間，高溫每年引發的額外死亡個案達200至300宗，與糖尿病相關的年度死亡數字相若。

高溫風險睇唔到摸唔到，但佢嘅影響比起颱風暴雨等等係更加之大，更加之致命……高溫喺眾多極端天氣中最為致命呢個講法一啲都唔過分，係一個必須要正視嘅危機。 綠色和平項目主任楊潔荔

長者易因高溫身體不適感焦慮 不知應如何求助

楊潔荔表示，長者身體機能下降，排汗降溫能力較弱，對溫度變化的敏感度亦較低。加上香港濕度偏高，更容易因酷熱有頭暈、頭痛、作嘔、呼吸困難等症狀，長期病患者的康風險更高。

甚至有長者會因身體不適引發焦慮情緒，楊潔荔表示：「有長者同我哋分享，自己感受到身體不適嘅時候，都會好焦慮，好擔心自己如果有啲咩唔適，都唔知道可以向咩人求助」。

綠色和平促請勞福局和環境局合作，加強基層長者的防暑支援，並藉今年更新《氣候行動藍圖2050》的契機，盡快制定全面且「以人為本」的高溫行動計劃。（綠色和平提供）

近八成長者曾因酷熱不適 防暑意識弱恐惹「居家中暑」

為了解基層長者的暑熱認知、風險及社區支援情況，綠色和平團隊聯同義工，早前到訪七個區域，包括觀塘區、黃大仙區、中西區、九龍城區、荃灣區、葵青區和東區，以問卷訪問127名65歲或以上長者。受訪者當中，五成半居住於公共屋邨，三成半居於不適切居所，獨居或雙老家庭佔六成。

調查顯示近八成者曾因酷熱天氣出現身體不適、情緒受影響或睡眠質素下降，5.5%曾因高溫引發的症狀需要入院治療。近六成長者認為政府協助應對酷熱天氣援助不足，另有近三成長者表示，不知道或不清楚政府現時有甚麼援助。

綠色和平發布《長者高溫風險評估及社區支援問卷調查》結果，發現近八成受訪長者曾因高溫出現至少一項身體不適、心情或睡眠受影響。（綠色和平提供）

長者誤認「有瓦遮頭」便不會中暑

調查發現，防暑認知不足與能源貧窮問題，進而加劇基層長者面對酷熱的風險。約七成受訪長者以為「留在家中，就不會有中暑風險」或「不知道相關風險」。楊潔荔表示，劏房等不適切居所普遍空間狹小、通風不良，部分甚至缺乏足夠窗戶，夏季室內溫度隨時高於室外，容易引發「居家中暑」。

長者慣性會以為留喺室內有個瓦遮頭就係安全，再加上長者自己對於溫度變化唔敏感嘅時候，就算酷熱危機殺到埋身，長者都冇意識要去預防，或者佢哋根本冇能力去預防。 綠色和平項目主任楊潔荔

綠色和平於今年6月至7月期間，到訪全港7區，以問卷調查形式，訪問共127名65歲或以上長者，當中五成半居於公共屋邨，三成半居於不適切居所；獨居及雙老家庭佔六成，以了解其暑熱認知、風險以及社區支援情況。（綠色和平提供）

憂慮電費開支 逾三成基層長者高溫下拒開冷氣

在經濟壓力方面，35%受訪長者即使在酷熱天氣下，亦從未或很少開啟冷氣，居住於不適切居所的長者更超過五成人從不或甚少開冷氣，主要原因是無法負擔電費開支。楊潔荔指出，劏房長者面對更多額外障礙：「業主可能會濫收電費，又或者冷氣機、電風扇壞咗，佢哋都唔敢向業主要求維修，更加擔心投訴後被拒續租，寧願忍受惡劣環境。」

避暑中心形同虛設 促建跨部門機制拒絕「責任外判」

調查顯示，高達九成半受訪長者「從未」或「很少」使用民政事務總署設立的臨時避暑中心，八成長者過去兩年從未接受過任何形式的防暑支援，包括高溫期間的上門探訪、防暑知識教育、消暑物資派發或小型家居降溫改造等。

楊潔荔指出，政府應對寒冷天氣已有成熟的跨部門機制：每當天文台預測寒冷天氣來臨，勞工及福利局轄下社會福利署會向各社福服務單位發出清晰指引，安排人員主動聯絡及探訪獨居、體弱長者，配合預警教育、禦寒物資派發等措施，形成完整一致的支援流程，讓長者及時接收資訊、獲得協助。但面對酷熱天氣，政府目前僅有開放臨時避暑中心一項措施，既無跨部門統籌機制，亦無向前線社福機構發出統一指引，更沒有相應的資源調撥，僅靠個別民間機構在個別地區提供零散服務，變相將應對酷熱的責任外判，導致長者難以接收服務資訊。

綠色和平引用《公開資料守則》索取資料顯示，過去十年，因中暑住院的65歲以上長者病人出院及死亡人次，急增逾十倍。（綠色和平提供）

綠色和平發布《長者高溫風險評估及社區支援問卷調查》結果，發現近八成受訪長者曾因高溫出現至少一項身體不適、心情或睡眠受影響。（綠色和平提供）

借鑑海外高溫應對經驗 設預警系統及消暑津貼

楊潔荔表示，海外多地已有成熟的高溫應對經驗值得香港借鑑：中國天津透過跨部門合作建立高溫健康預警系統，針對長者等高危群體發放定制化提示，成功降低高溫引發的入院率，單一夏季已節省超過1,800萬元人民幣醫療開支；日本東京在夏季向居民提供水費減免，並安排人員上門探訪所有75歲以上長者，派發消暑物資；新加坡今年更成立專責的酷熱辦公室，撥款4,000萬新加坡元推動高溫適應相關研究及政策。

倡訂立高溫行動計劃 落實四招保基層長者平安

她促請政府藉今年更新《氣候行動藍圖2050》的契機，協調環境局、勞工及福利局等多部門合作，建立與寒冷天氣看齊的系統性應對機制，包括主動向長者、前線社福人員及醫護人員提供防暑指引及培訓，提升公眾防範意識；在酷熱天氣警告發出前，由社署統籌各社福單位主動聯絡及關懷獨居、體弱長者；投放專項資源，向基層長者發放夏季電費補貼及消暑物資，紓緩其經濟壓力；增設臨時避暑中心，優化選址、加強公眾宣傳並延長開放時間，方便行動不便的長者前往使用。