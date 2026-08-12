多個團體質疑暑熱警告未反映極端天氣　倡仿效內地設勞動者休息點

本港酷熱天氣持續，氣溫更屢創新高，惟勞工處發出的「工作暑熱警告」僅停留在最低級別的黃色，引來前線工友及業界質疑，處方稱會檢討警告機制和考慮下調觸發暑熱門檻。



勞聯主席、立法會議員林振昇今日（12日）在電台節目表示，現行警告機制門檻過高，未能如實反映實際情況，不少前線工人質疑「紅色同黑色實際存唔存在」。亦有工會建議政府可參考內地做法，在各區設立具備降溫設施的「休息點」，讓前線工人可在高溫時休息。



8月11日天氣仍然極端酷熱，天文台尖沙咀總部氣溫升至35.1度，政府外判清潔人員趁休息時間待在垃圾站避一避猛烈陽光。（資料圖片/湯玫遠攝）

倡部份區域暑熱指數門檻下調 或按實際溫度發警告

林振昇在港台節目《千禧年代》指，近期天氣極端炎熱，然而工作暑熱警告卻經常維持黃色，令前線工友普遍「有個問號」，「點解仲係一個黃色嘅級別呢？」，亦會疑惑「咁究竟紅色同黑色實際存唔存在呢？」

林振昇解釋指，現行機制需暑熱指數達32才會發出紅色警告，即代表部份工作環境的熱壓力甚高，但即使在極端酷熱日子，多個監測站的暑熱指數仍只錄得30至31點幾度，距離門檻甚遠。他建議勞工處微調框架，例如將某些區域的暑熱指數門檻下調至31，或直接引入區域實際溫度作為觸發紅色警告的依據，以便為極重勞動的工友安排停工。

勞聯主席、立法會議員林振昇。（資料圖片／蘇俊希攝）

對於前線清潔工不少年逾65歲、中暑風險較高的情況，林振昇建議，即使未達暑熱警告，只要天文台發出33度的一般酷熱天氣警告，僱主已應彈性安排10分鐘休息及飲水時間，並可考慮拉長中午極端時段的午休，將工作時間集中於下午氣溫稍降時段。

此外，針對工傷保障，林振昇指出，現時中暑並非《職業病附表》內的法定職業病，僱員極難證明中暑與工作有百分百直接因果關係。他呼籲政府全面檢討已20年未有更新的職業病附表，將「職業性中暑」及下肢勞損等納入法定職業病保障。

8月11日天氣仍然極端酷熱，天文台尖沙咀總部氣溫升至35.1度，政府外判清潔人員在烈日下工作。（湯玫遠攝）

民用航空事業職工總會李永富在同一節目表示，機場戶外及機坪員工的工作環境極為惡劣。日間體感溫度普遍達35至36度，若加上飛機引擎噴出的熱風，機坪實質溫度隨時超過40度，且缺乏遮蔭。

對於勞工處正研究檢討暑熱警告，李永富表示認同，並建議參考暴雨警告制度，設立「地區性」與「全港性」等指標。他表示，本港不同地區氣溫差異極大，如市區與新界北區或機場停機坪等空曠暴曬地方，實質溫度往往高於整體平均氣溫，若能針對特定區域彈性啟動減熱措施，將更有效減低前線工人的熱壓力。

指暑熱警告觸發標準未反映極端氣溫

香港物業服務聯盟主席甄韋喬亦表示，現行暑熱警告觸發標準未能即時反映極端氣溫，例如氣溫高達39度時，警告級別仍可能停留在「黃色」，導致前線工人無法獲得相應長度的休息時間。

8月11日天氣仍然極端酷熱，天文台尖沙咀總部氣溫升至35.1度，政府外判清潔人員在烈日下工作。（湯玫遠攝）

建議設勞動者休息點 讓戶外工作者可避暑

甄韋喬續指，環境衛生行業的戶外從業員工作地點分散，要求他們返回固定地點休息並不切實際。現時工人大多只能依靠公園長椅或街邊蔭處休息，建議政府參考內地做法，在各區設立具備降溫設施的「勞動者休息點」，讓戶外勞動者在酷熱、暴雨等惡劣天氣下皆有合適的避暑及休息場所。對於改善警告機制，他表示贊成引入指定氣溫觸發指標，冀政府盡快制定全面配套措施。

他又說，現時行業在合約上已有清晰安排，工人會因應暑熱警告調整休息時間，例如提前休息或相應調整工作時段，在黃色及紅色警告下能平衡環境衞生服務與員工休息需求，惟若出現黑色警告等極端情況，工作時數必然受影響。