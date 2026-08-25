上半年增171宗愛滋病病毒感染個案　衞生署籲曾有性行為市民檢查

本港2026年上半年接獲171宗愛滋病病毒感染個案，涉及143男28女，當中七成為年齡20至49歲組別；有呈報感染途徑的個案中，有140人透過性接觸受感染。衞生防護中心今日（25日）表示，雖然新增愛滋病病毒感染個案連續10年下跌，惟近年「晚發現」感染人士的比例持續維持在約五成高水平，接近八成「晚發現」感染人士從未接受愛滋病病毒檢測，增加社區傳播風險。



中心呼籲，所有曾進行性行為的市民，不論年紀和性取向，最少進行一次愛滋病病毒抗體測試，並恆常及正確使用安全套，減低感染愛滋病病毒及其他透過性接觸傳播疾病的風險。



衞生署衞生防護中心。（資料圖片）

2026年上半年的新增感染愛滋病病毒個案涉及143男28女，年齡介乎19至80歲，當中七成為年齡20至49歲組別，而近三成為50歲或以上人士。有呈報感染途徑的個案中，140人（99%）透過性接觸受感染，當中94人透過同性或雙性性接觸受感染；其餘46人透過異性性接觸受感染。另外，上半年亦接獲28宗愛滋病新增個案。

公共衞生服務處特別預防計劃顧問醫生黃駿君。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

中心轄下的公共衞生服務處特別預防計劃顧問醫生黃駿君表示，中心深入分析新增愛滋病病毒感染個案後發現，一般風險人士的「晚發現」感染比例約六至七成，比較高風險人群，即男男性接觸者和性工作者等的「晚發現」感染比例約四至五成更高。此外，一般風險人士大部分為透過異性性接觸受感染的人士。中心相信部分人士誤以為自身感染愛滋病病毒的風險屬低，因而未有及時進行檢測和治療。

中心指出，「晚發現」指感染人士於確診愛滋病病毒感染時，其CD4淋巴細胞（一種免疫細胞）處於非常低的水平，或已發病為愛滋病患者，代表感染人士未能在感染病毒初期及早發現並開始接受治療。「晚發現」會增加機會性感染、患上癌症及死亡的風險。此外，「晚發現」感染人士體內病毒仍然活躍，增加愛滋病病毒在社區傳播的風險。

黃駿君又表示，性接觸是本港最主要的愛滋病病毒傳播途徑，衞生署鼓勵曾進行性行為人士，不論年紀和性取向，應最少進行一次愛滋病病毒檢查，以掌握自身健康狀況，而有較高感染風險的人士（例如沒有正確使用安全套或注射毒品等）更應定期進行測試，保障自己及伴侶的健康。

她強調，愛滋病病毒感染是一種可以控制的慢性疾病。若確診感染，應盡早接受愛滋病專科治理服務及抗愛滋病病毒藥物治療，以抑制病毒及改善健康狀況。及早接受抗愛滋病病毒藥物治療，可有效避免發病成為愛滋病患者及預防其他併發症，大幅改善其存活率。感染人士接受治療後，如能持續抑制病毒以達至無法檢測的水平，亦不會透過性接觸傳播愛滋病病毒——即「測不到＝傳不到」。