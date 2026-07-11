職安健｜修例三年未有個案判監　孫玉菡：涉誤殺令程序仍在進行

職安健條例修例三年後，單是上月就發生5宗致命工業意外，至今卻未有個案被罰過百萬元或判監。勞工及福利局局長孫玉菡接受電視節目專訪時指，當發生嚴重意外而當局認為有誤殺成分時，警方會追究誤殺罪行，目前未見條例提高罰則後的效果，是因為案件涉及誤殺令程序仍在進行中。回顧過去四年的工作表現時，他則給予自己80分，又強調不是失了20分，而是要留空間予自己進步。



勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片）

職安健條例於2023年修訂，最高判罰可達1000萬元及監禁兩年。然而修例三年過去，單是上月就發生5宗致命工業意外，至今卻未有個案被罰過百萬元或判監。孫玉菡在電視節目《大鳴大放》中回應指，2023年圓方商場地下管道及2024年啟德住宅地盤發生的致命工業意外，現正以可公訴罪行檢控，即可以判處最高罰則。

對於法律程序時間拉長的原因，孫玉菡解釋，由於該兩宗意外除勞工處入場調查外，警方亦已介入，且有人被控誤殺，因此兩邊程序一同進行。他強調，在法律程序未完成前，當局已盡快在同一時間處理。他指出，當發生嚴重意外而當局認為有誤殺成分時，警方會追究誤殺罪行，目前未見條例提高罰則後的效果，是因為案件涉及誤殺令程序仍在進行中。

2023年9月24日，西九文化區地下管道發生奪命工業意外，男工郭伙記（61歲）及劉浩祥（63歲）被發現倒臥在管道6米地底，懷疑吸入沼氣死亡。港鐵職員到場了解。（資料圖片/鄭嘉惠攝）

2026年4月22日，啟德醫院地盤發生奪命工業意外，一名男工人死亡，晚上地盤有工人用膠布遮擋寫有地盤資料的招牌。（資料圖片/梁偉權攝）

自評任內表現80分 未滿分因「沒有最好、只有更好」

除了修訂職安健條例，孫玉菡在過去4年任期內，亦落實了最低工資一年一檢、連續性合約改為「468」及取消強積金對沖等政策。被問到會給自己多少分數時，孫玉菡稱這些政策都是勞工界長期希望有所突破，局方已做足工夫，因此自評80分，並稱平心而論的確做了不少事維護勞工權益。至於「失去的20分」，他則認為並非「失分」，而是正如特首所言「沒有最好、只有更好」，要給予自己空間再努力，最重要是做出來的都是實惠的東西。

此外，就政府在五年規劃諮詢文件中提到，要「綜合穩步推展多層次和財政上可持續的社會保障援助」，孫玉菡澄清，這並非意味著要改革綜援或長者生活津貼等措施，只是想表達政府對基層市民的關注。