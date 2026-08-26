採訪主任街上偷拍女子裙底　稱屬單一事件無犯罪傾向　判社服令

電台總採訪主任在旺角偷拍穿短裙女子的裙底，遭巡邏警員發現並當場拘捕，他早前承認偷拍罪名(WKCC5437/2025)，案件今(26日)在西九龍法院判刑。



辯方進一步求情指，本案屬單一事件，被告並無犯罪傾向，已有真誠悔意及反省。裁判官施祖堯遂接納報告建議，判被告社會服務令160小時。



被告莊德賢，57歲，本月初承認一項非法拍攝或觀察私密部位罪，指他於2025年11月14日，在旺角通菜街35號外，在未有理會女子X是否同意下，拍攝X的私密部位。

被告莊德賢承認偷拍判社服令160小時。(資料圖片/陳曉欣攝)

報告建議社會服務助更生

辯方今作進一歩求情時，引述報告指被告沒有犯罪傾向，本案屬單一事件，被告已尋找專業人士協助，以解決自身問題，並已深切反省，建議被告透過社會服務作更新，適合判處中等程度的社會服務令。律師續指，被告家庭穩定，亦有良好的工作，家人亦願意支持。裁判官施祖堯遂接納報告建議，判被告社會服務令160小時。

被告被捕時稱一時鹹濕

案情指，案發當日中午1時許，穿棕色短裙女事主X與朋友人行經旺角，有巡邏警員見被告行為鬼祟，手持電話緊隨X，被告之後將手機後置鏡頭以45度拍攝X的裙底位置。警方即上前截停被告，並在其手機內發現一段17秒長的X裙底片，並有拍到X的內褲。被告警誡下承認因性衝動而犯案，並說：「阿sir，我都係一時鹹濕先影嗰女仔裙底，畀次機會啦。」

手機無其他類似影片

被告早前求情透露他在電台任總採訪主任，月入9萬元，原定3年後退休，他不希望成為兒子的壞榜樣而決定認罪。他已有悔意，不會從犯，被告手機內沒有其他類似影片，案件屬單一事件。