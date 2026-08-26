男生涉教大Ocamp等性侵案　辯方指事主A挑逗　主動脫光被告內外褲

男學生涉在教育大學2023年迎新營性侵3女生，再被指另涉非禮及強姦案(HCCC153/2024)續審，辯方今向疑在飛鵝山被非禮的事主A作盤問。



辯方律師向事主A指出辯方案情時，指事主A提出上飛鵝山看日出，之後她主動向被告作出挑逗行為，二人曾法式濕吻，A更脫去被告外及內褲，並為被告口交及手淫。A不同意說法，又稱她曾做過資料蒐集，發現這類案的入罪率不高，故初時未想到報警。



被告Y.L.H，現年31歲，被控3項非禮罪、1項強姦及1項窺罪。指他在2023年1月13日在飛鵝山非禮事主A，另在元朗大棠度假村強姦女子B，及在同年8月23及27日大嶼山香港基督教女青年會梁紹榮度假村某房間，非禮女子AC及D，及暗中觀察在度假村洗澡的女子E。

被告YLH在高等法院受審。(葉志明攝)

辯方指事主A提議到飛鵝山看日出

辯方今向女事主A指出案情指，指被告當日駕車送A回家，途中A提出想前往飛鵝山看日出，被告同意。期間事主曾問被告：「覺得點？」被告回應：「你都幾高幾靚。」事主又回應：「頭先喺酒吧做乜唔同我講？」被告稱以為事主有男朋友。

辯方指A脫去被告內褲為他口交及手淫

辯方續指二人遂親吻和擁抱，其後法式濕吻。事主A繼而問被告有沒有拍拖，又指被告剛才與其他女生聊得很開心，後來她爬到司機位，騎到被告身上，問他有沒有勃起，並脫去被告的內外褲，為其手淫及口交。事主一概否認，又指口交是在不情願的情況下發生。

事主A稱有關罪行入罪率低未打算報警

辯方質疑事主A沒有即時報警。她解釋因為她較在意其他人的眼光，而且在成長環境的影響下，令她覺得被侵犯一事難以啟齒。此外，事主亦提及，她在作資料蒐集時發現，有關罪行的入罪率較低，因此她本來未打算報警。