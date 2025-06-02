油尖旺公眾泊車位不足　民建聯促建智能停車場、開政府場地予公眾

政府去年發出254萬張違例泊車告票，有政黨統計當中三分之一來自九龍西，建議當局在區內增設泊車位，在中九龍幹線工程「回填」用地興建智能停車場。



民建聯今日就油尖旺公眾泊車位不足問題，召開記者會。（民建聯提供）

民建聯立法會議員鄭泳舜指，警務處去年發出的254萬張違例泊車定額罰款告票，單是西九龍警區發出的已佔87.2萬張，佔全港違泊罰單三分之一。（民建聯提供）

民建聯今日就油尖旺公眾泊車位不足召開記者會，其中立法會議員鄭泳舜指，警務處去年發出的254萬張違例泊車定額罰款告票，單是西九龍總區發出的已佔87.2萬張，佔全港違泊罰單三分之一，違泊罰單總額達2.6億元。

他續稱，自政府年前拆卸區內兩個停車場大廈，令區內損失逾千個泊車位，加上油尖旺經常是旅客及市民到訪的地區，泊位長期不足，但政府未來兩年內，在區內只能增加200多個泊位，無法應付需求。

油麻地停車場大廈2021年起停止營運並拆卸。（資料圖片／呂諾君攝）

民建聯油尖旺區區議員葉傲冬提出，建議利用中九龍幹線交還工地作泊車位興建智能停車場，將有限空間提供更多泊車位。（民建聯提供）

油尖旺區議員葉傲冬提出，建議利用中九龍幹線交還工地作泊車位興建智能停車場，將有限空間提供更多泊車位。部門初步研究，該處可提供110個泊車位。葉傲冬亦指，油麻地警署近甘肅街位置亦合適增設泊車位，料警署旁邊天橋底位置可提供數十個泊車位。

葉傲冬又認為，政府應主動整合資源和數據，將區內大型商場和停車場泊位、路邊錶位的數據集合，以手機應用程式供市民查閱，並應善用產業署和康文署的車位應加強宣傳，檢視區內物業的情況，研究開放更多政府場地予公眾泊車。