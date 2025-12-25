將軍澳政府合署公眾停車場將啟用　9成採用拼圖型自動泊車系統

將軍澳政府合署停車場即將投入服務，是政府興建的首個自動化公眾停車場。該停車場從地庫至地面3樓共有5層，善用地下空間。388個泊位中，超過6成是私家車泊位，而當中9成是拼圖型自動泊車系統泊位，運輸署署長李頌恩、政府產業署署長馮建業早前前往視察。



以垂直升降、左右橫移存取車輛 另設多項智能設備

運輸署在社交平台稱，拼圖型系統通過載車板垂直升降、左右橫移以移動車輛存取，結構相對簡單，營運成本較低，善用科技提升泊車密度。此外，團隊突破技術挑戰，在拼圖型低層泊位安裝充電設施，進一步便利電動車司機。

該停車場提供不同車種泊位，同時滿足私家車和商用車的泊車需求。智能設備方面，自動車輛出入管制系統、車牌識別系統自動起閘、停車位資訊系統等，將讓駕駛者有更好體驗。

將軍澳政府合署停車場即將投入服務，停車場設車牌識別系統自動起閘。（運輸署Facebook圖片）

運輸署表示，將軍澳政府合署相鄰入境事務處總部，鄰近港鐵站，市民可乘搭多種公共交通工具或經行人通道前往。除容納政府辦公室、診所、就業中心等設施，當局更按「一地多用」原則在項目中加設公眾停車場，增加泊位供應，回應公眾需求，達致地盡其用。