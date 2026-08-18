消委會投訴｜有旅客買藥材斤變錢遭索逾萬　保健丸開封後數量不足

隨著旅遊業復蘇及本港人口高齡化，藥品、藥材及保健產品相關消費糾紛亦屢有發生。消費者委員會今日（18日）公布最新一期《選擇》月刊，指近年接獲多宗涉及藥品及保健產品的投訴，當中約兩成半涉及銷售手法問題，包括影射產品混淆視聽、計價單位模糊，以及產品數量不足等。



其中一宗個案涉及一名內地旅客，他來港買中藥材「黑節草」時遇「斤變錢」，被迫以11,000元購入近半藥材，幸向海關舉報後能取回損失，涉事店員亦已被判處120小時社會服務令。另有旅客花逾萬元購入數十瓶關節保健產品，部份開封後卻發現每瓶少一至兩粒保健丸。



消費者委員會。（資料圖片／黃寶瑩攝）

買中藥材遇「斤變錢」 磨粉「焗買」被迫付逾萬元

消委會在最新一期《選擇》月刊中講及有關藥品及保健產品的投訴，其中一宗個案涉及內地旅客陳先生。他來港到一間藥店選購中藥材「黑節草」，價錢牌標示為「$280」，惟計價單位字體極小，以致無法看清。陳先生向店員查詢是否以「斤」計算時，店員未有正面回應，令其誤以為半斤約值140元。店員在秤重後未有說明計價單位及總額，便迅速將藥材交予另一店員即場磨成粉末。

藥材被磨粉後，店員才指計價單位實為「錢」，並索價2,400元，價格較陳先生預期高出160倍。陳先生雖然即場質疑並拒絕購買，但因藥材已被磨粉，最終被迫以11,000元購入近半藥材。陳先生事後向海關舉報。

海關專責處理旅客投訴的「快速行動隊」展開調查後，拘捕兩名涉案店員。其中一名推銷店員被控違反《商品說明條例》中的「誤導性遺漏」罪名，經法庭審訊後罪名成立，被判處120小時社會服務令，並須向陳先生賠償11,000元。

消費者委員會今日（18日）公布最新一期《選擇》月刊，指近年接獲多宗涉及藥品及保健產品的投訴，當中約兩成半涉及銷售手法問題。（資料圖片）

影射產品疑魚目混珠 內地客買藥「天使」變「鳥兒」

除了計價爭議，影射產品問題亦屢見不鮮。內地遊客陸先生早前到本港一間藥店購買藥品及藥油，向店員清楚說明指定品牌並支付約250元。惟返回內地後檢查貨品，發現其中一款藥品的包裝及英文名稱與心儀品牌極為相似，但細節有異，例如心儀品牌的標誌為兩個「有翅膀的天使」，購入的產品卻印有「一對鳥兒」，英文名稱亦相差兩個字母。此外，他購買的藥油有效期不足半年，與一般長達三年的有效期落差極大。

陸先生懷疑藥店故意提供影射貨品混淆視聽，遂向消委會投訴。經消委會介入協調後，涉事藥店已主動安排全額退款。

消費者委員會今日（18日）公布最新一期《選擇》月刊，指近年接獲多宗涉及藥品及保健產品的投訴，當中約兩成半涉及銷售手法問題。（資料圖片）

保健品每瓶標示90粒 自行點算少一至兩粒

消委會又分享一宗涉及保健品的投訴個案，澳門居民冼先生早前在工展會購入35瓶、獲贈5瓶，合共40瓶關節保健產品，涉款約12,500元。產品標示每瓶90粒，惟冼先生與妻子按指示服用時，發現每瓶理應可供服用30次的產品，多次剩餘數量不對。經自行點算發現，部份產品每瓶僅得88至89粒。由於尚未開啟的28瓶產品均為玻璃樽裝、總重逾8公斤，年事已高的冼先生難以親身攜帶往返香港退換。經消委會協調後，商戶最終同意安排直接在澳門本地為其進行換貨。

另外，市民潘小姐於2月下旬透過網店訂購藥品，擬於出遊前使用，惟商家因缺貨及物流問題未能如期送達。潘小姐取消訂單後，商戶承諾於一至兩星期內退款，但最終拖延至4月中旬才將款項退回其電子錢包，商戶隨後就服務延誤致歉並承諾檢討流程。

消費者委員會今日（18日）公布最新一期《選擇》月刊，指近年接獲多宗涉及藥品及保健產品的投訴，當中約兩成半涉及銷售手法問題。（消費者委員會提供）

消委會：仔細核對產品 買藥材等須確認計價單位

消委會數據顯示，涉及藥品及保健品的投訴宗數由2023年的1,200宗，按年增至2024年的1,263宗及2025年的1,454宗。今年首7個月錄得的投訴宗數達1,190宗，比去年同期的790宗，急升達50.6% 。自2023年起的累積投訴宗數亦已達到5,107宗 。

消委會可持續消費、公共事務及教育小組副主席陳建年提醒消費者，購買藥品、藥材及保健產品時，應清楚表明心儀品牌，仔細核對產品包裝及防偽特徵；購買中藥材或參茸海味時，務必確認以「斤」、「両」或「錢」計價，在未同意最終總金額前，切勿讓店員將藥材切片或磨粉，以免陷入被動。購物後亦應索取並妥善保存印有貨品名稱、數量、計價單位及總金額的正式發票或收據。

衛生署則補充，本港已註冊的中成藥及藥劑製品包裝上，分別印有「HKC-XXXXX」及「HK-XXXXX」樣式的註冊編號，市民及旅客可透過衛生署或中醫藥管理委員會網頁核實產品及持牌藥商資料，確保消費權益及用藥安全。如懷疑遇到不良營商手法，消費者可致電海關24小時熱線舉報。