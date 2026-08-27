消委會打印機｜黑白印成本差53倍　$698Brother表現媲美$3988佳能

近年在家工作及網課漸成生活新常態，不少家庭均會添置多功能打印機應付日常需要。消費者委員會在最新一期《選擇》月刊，發表由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌的15款彩色多功能打印機測試報告。結果顯示，打印機的耗材成本差異極大，以打印A4黑色文字文件為例，每頁墨水或碳粉開支由0.02元至1.08元不等，相差高達53倍。此外，測試亦發現部份售價較便宜的型號，整體表現與高價型號不相上下，反映「平機」亦有不俗表現，惟消費者選購時須格外留意長遠的耗材開支。



是次測試涵蓋15款本港有售的彩色多功能打印機，包括11款彩色噴墨打印機及4款彩色鐳射打印機，售價由698元至5,388元不等。所有樣本均具備打印、掃描及影印功能，並支援Wi-Fi及Wi-Fi Direct無線連接，方便用戶透過電腦、智能手機或平板電腦操作。



消費者委員會於《選擇》月刊發表最新測試報告，公布由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌的15款彩色多功能打印機測試結果。（消費者委員會《選擇》月刊）

在15款測試樣本中，3,988元的佳能 Canon MAXIFY GX7150噴墨打印機獲評最高分4.5星，綜合表現最為全面，成為是次測試的「機王」。其在「掃描表現」中奪滿分5星，掃描質素及速度均極為優異；「打印表現」亦獲4.5星高分，不論是黑色文字、彩色圖表或彩色相片均有極高質素輸出。此外，其功能多元，配備墨水瓶加墨設計、傳真及有線網絡連接、自動送稿器（支援單面及自動雙面掃描）、自動雙面打印等，功能十分齊全，極適合中小型辦公室或高印量家庭使用。而且在環保表現與使用方便程度均獲4.5星，慳電及寧靜程度表現卓越。

若偏好鐳射打印機，佳能Canon4,588元的i-SENSYS MF667Cdw及3,488元的MF664Cdw均獲得整體4星評分，打印表現高達4.5星，且使用方便程度與成品色牢度均表現出色，為鐳射機型中的首選。

消費者委員會於《選擇》月刊發表最新測試報告，公布由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌的15款彩色多功能打印機測試結果。（消費者委員會《選擇》月刊）

消費者委員會於《選擇》月刊發表最新測試報告，公布由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌的15款彩色多功能打印機測試結果。（消費者委員會《選擇》月刊）

本次測試11款彩色噴墨打印機及4款鐳射打印機樣本中，有數款機型在特定關鍵範疇表現欠佳，整體或部份評級落後。首先整體評分最低的是惠普 HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdw鐳射打印機，該款鐳射打印機售價高達5,388元，為所有樣本中最高，但總評僅得3.5星，為鐳射組別中最低；影印表現僅得2.5星，質素亦僅得2星，影印表現顯著低於同組佳能及Brother機型。此外，黑色文字打印需時高達25秒，為鐳射組別中最慢。

兩款售價分別為2,398元及1,798元的Brother噴墨機型在整體總評中僅獲3.5星。雖然其打印速度快且功能多元（支援A3打印/掃描及自動雙面），但在「影印表現」中僅取得 2.5星，影印質素僅得2星，若用戶經常需要使用影印功能，需特別留意。另外，售1,388元的佳能 Canon PIXMA G3570噴墨打印機雖然售價親民，而且掃描表現達滿分5星，但其「功能多元性」僅獲得全場最低的1.5星。機身缺乏自動送稿器、自動雙面打印及傳真功能，亦沒有無邊打印及電郵直接打印功能，僅適合極純粹的基礎列印與掃描需求。

環保與耗材設計方面，噴墨打印機打印5頁黑白文件的耗電量為0.2瓦時至0.9瓦時，遠低於鐳射打印機的2.5瓦時至5.4瓦時，但整體樣本的慳電程度均獲4分或以上。在資源使用效益上，採用墨水瓶加墨設計（俗稱加墨式）的Canon MAXIFY GX7170及Canon PIXMA G3570，因使用較少耗材容器物料而獲得較高評分，優於其餘13款更換墨盒、墨袋或碳粉盒的樣本。

消委會亦透過實際測試，推算市面上多款印表機的墨水或碳粉成本，發現不同樣本之間的開支差距極大，以打印一般A4黑色文字文件為例，最便宜為Canon PIXMA G3570，平均每頁耗材成本僅0.02元，最貴則是惠普HP ENVY6530e，平均每頁耗材成本需1.08元，即較使用Canon PIXMA G3570打印的每頁成本多了達53倍，相差十分顯著。

消費者委員會於《選擇》月刊發表最新測試報告，公布由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌的15款彩色多功能打印機測試結果。（消費者委員會《選擇》月刊）

消費者委員會於《選擇》月刊發表最新測試報告，公布由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌的15款彩色多功能打印機測試結果。（消費者委員會《選擇》月刊）

消費者委員會於《選擇》月刊發表最新測試報告，公布由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌的15款彩色多功能打印機測試結果。（消費者委員會《選擇》月刊）

功能多元性方面，Brother MFC-J3960DW、Brother MFC-J5740DW及Brother MFC-J5340DW功能最為全面，支援A3打印或自動雙面掃描等功能。相反，Canon PIXMA G3570及HP ENVY 6130提供的功能偏少，其中Canon PIXMA G3770更是唯一不設自動雙面打印功能的樣本，需人手翻面。

消委會建議消費者選購打印機時，應綜合考慮數個要點，一是機價與耗材成本，因耗材開支是長遠使用成本的重要部分，打印量較大的消費者應留意墨水及碳粉的售價與可打印頁數；二是打印用途偏好，常需打印高品質彩色照片者，宜選擇可配合光面相紙的噴墨打印機；若以打印文字文件為主或追求極高列印速度，鐳射打印機較為合適。最後是功能與擺放空間，消費者應按實際需要選擇自動送稿器、自動雙面打印或A3尺寸支援等功能，同時留意機身尺寸，確保擺放位置有足夠空間供日常操作。