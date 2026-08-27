旅發局9月辦國際中秋綵燈匯　設8米高「樹影流光」、7米高巨月

中秋節將至，旅遊發展局今（27日）公布，將於9月17日至27日在維園舉辦「國際中秋綵燈匯」，活動以「團圓」為主題，並以三大元素呈現，當中包含本地元素，設逾400盞香港經典手紮花燈，以玉兔、金魚等懷舊造型設計燈籠。綵燈會在晚上6時半至11時亮燈，中秋節當日會延長亮燈時間至午夜12時。



旅發局節目及旅遊產品拓展首席顧問洪忠興表示，預計最終遊客會佔整體參與者約10%至15%，局方今年加強對華中地區的宣傳。



世界綵燈大街設有3000盞來自20個國家及地區的特色綵燈。（旅發局圖片）

在維園正門設有高達8米的巨型榕樹綵燈「樹影流光」。（旅發局圖片）

三大元素分別為世界綵燈大街，設有3,000盞來自20個國家及地區的特色綵燈，包括韓國傳統祝福家人安康的晉州絲綢燈籠；國家級非遺南京秦淮綵燈，在維園正門設有高達8米的巨型榕樹綵燈「樹影流光」、7米高的巨型明月「荷塘月色」等。

活動設有7米高的巨型明月「荷塘月色」。（旅發局圖片）

花燈「魚躍龍門」。（旅發局圖片）

「香港綵燈庭」設有超過400盞香港經典手紮花燈，以玉兔、楊桃和金魚等經典造型設計燈籠。（旅發局圖片）

花燈「魚戲荷間」。（旋發局圖片）

綵燈匯另以「香港綵燈庭」作為元素，設有超過400盞香港經典手紮花燈，以玉兔、楊桃和金魚等經典造型設計燈籠，展現地道港式中秋風情。9月17日至20日期間，旅發局將與保良局合作，在維園南亭廣場設置特色月餅攤檔，出售來自不同地區的月餅。

旅發局指，會推介全港多個商場及商戶於中秋期間推出應節主題活動、購物及餐飲禮遇等，促進地區經濟。

旅發局節目及旅遊產品拓展首席顧問洪忠興（董素琛攝）

旅發局節目及旅遊產品拓展首席顧問洪忠興表示，暫無預測入場總人數，但對人流有信心，參考過往大型活動經驗，預計最終遊客會佔整體參與者約10%至15%。局方今年加強對華中地區的宣傳，與當地業界合作推廣，期望可吸引過夜客。

被問及惡劣天氣安排，洪忠興指，已和團隊作溝通，預先安排後備物資及人手。至於人流管制方面，他預計活動人流會在中秋節正日到達高峰，屆時警方會有人流管制安排。