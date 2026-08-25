梁祝·化蝶丨楊釆妮相隔32年再次獻聲　適逢中秋節浪漫上映

由奧斯卡金像動畫《史力加》（Shrek）《捉妖記》（Monster Hunt）許誠毅（Raman Hui）執導，情約千年化蝶重逢，跨越時空重塑「梁祝」浪漫戀曲，最新動畫電影《梁祝·化蝶》（Butterfly Lovers）定檔於9月25日中秋節感動獻映，並驚喜宣布楊釆妮加盟聲演。

動畫電影《梁祝·化蝶》（Butterfly Lovers）定檔於9月25日中秋節感動獻映。（公關提供）

動畫電影《梁祝·化蝶》（Butterfly Lovers）定檔於9月25日中秋節感動獻映。（公關提供）

楊釆妮相隔32年為觀音一角配音︰勾起好多拍攝回憶

楊釆妮曾於1994年徐克執導的《梁祝》飾演祝英台一角，與吳奇隆飾演的梁山伯譜出一段動人戀曲，深得觀眾喜愛。事隔32年，這次為動畫電影《梁祝·化蝶》配音，兩度參與《梁祝》電影，她透露今次為何答應這次聲演︰「我對《梁祝》這故事有好深刻印象，因以前我演祝英台時有好深感受，至今歷歷在目，所以當我知道有動畫版就勾起我好多拍攝回憶，我好想參與，很好奇這次相隔多年可以怎樣變成一個更動人的故事。」她更補充《梁祝》這故事意義非凡︰「《梁祝》家傳戶曉，是一個非常浪漫勇敢的愛情故事。我自己看《梁祝·化蝶》時是感到非常感動，沒想過導演可以以這麼特別的方式處理。我感受到導演重現了這份情真，現在的觀眾會感覺到更接近現代的愛情，希望觀眾可以親自入場感受！」

楊釆妮今次於《梁祝·化蝶》為觀音一角配音，而非祝英台，她解釋道︰「我現在未必適合再配祝英台，有些角色適合於人生某一階段演繹，而我已經歷人生不同階段，我現已經歷婚姻及成為媽媽，而我上次演祝英台才20歲，演繹方式會截然不同。反而觀音在我目中高高在上但很慈悲，那份慈悲是我們每一個人都應該學習和修行，所以我好想去體驗一下觀音一角。」而自從拍過《梁祝》後，她對蝴蝶亦產生濃厚興趣︰「以前拍《梁祝》前我對蝴蝶沒有特別感覺，是徐克導演要我畫蝴蝶，我就於拍攝現場用毛筆練習畫，加上蝴蝶給我的感覺就像我演祝英台一樣︰你想困著蝴蝶還是想給它自由？電影中除了探討愛情，也探討當時封建的社會，很多愛情都事如願違，所以蝴蝶是很美麗的比喻，後來我翻查資料得知蝴蝶美麗背後的過程得來不易，需要很多力氣去衝破困難、化蝶，跟戲中的梁山伯與祝英台不謀而合。」

楊釆妮相隔32年為觀音一角配音（公關提供）

楊釆妮聲演觀音 譜出梁祝千年之戀

《梁祝·化蝶》首支預告今日釋出，預告開首由楊釆妮聲演的觀音就提醒梁山伯與祝英台，萬一二人過了奈何橋，他們便會從彼此的記憶中消失，茫茫人海中只要能夠遇上已是幾生修來的緣份，也許三生也許千年，他倆的愛情都未必可以修成正果。然後畫面切回到梁祝相知相愛的故事，雖然彼此相愛，但二人歷盡了世間險阻，預告結尾，觀音對這一雙戀人作最後告誡︰「若前路艱險，若終將分離，還想再經歷一次嗎？」究竟梁山伯與祝英台可逆轉一場苦戀的宿命嗎？

《梁祝·化蝶》首支預告今日釋出（公關提供）