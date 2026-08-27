工作暑熱警告｜沿用香港暑熱指數作指標　林超英：有待處理的缺憾

【工作暑熱警告／勞工處／停工／酷然天氣警告】勞工處修訂工作暑熱警告機制，新安排明日（28日）起生效，將新增兩個觸發警告的條件。不過，天文台會沿用「香港暑熱指數」（HKHI） 作為考慮發出警告的其中一個標準，未有納入國際通用的「黑球濕球溫度」（WBGT）。



率先發炮批評工作暑熱警告只黃不紅的前天文台台長林超英，指新機制有進步，但仍以「香港暑熱指數」作為基本因子並不科學，形容是「有待處理的缺憾」，期望當局轉用「黑球濕球溫度」，並將降溫措施定為法定要求。



香港建造商會促請政府、發展商及其他私人項目業主，在工程合約的「惡劣天氣條款」中，明確涵蓋因「工作暑熱警告」為承建商提供合理的工期延展及合約保障，避免承建商因不可控制的天氣因素承受不合理的工期及成本壓力。



▼8月10日 受熱帶氣旋外圍下沉氣流帶來極端酷熱▼



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香港建造商會指，在紅色警告生效期間，雖然工地需要調整日常工作流程，但透過預早規劃，對施工的整體影響屬可控，預計不會對大部分工程進度造成重大影響。(梁鵬威攝)

8月9日天文台尖沙咀總部錄得143年來破紀錄氣溫，達到36.9度，而上水更達39.8度，惟工作暑熱警告維持最低的黃色級別。（天文台圖片）

勞工處經檢討後修訂「工作暑熱警告」，新機制明日起實施，加入兩個觸發不同級別警告新條件，包括在「極端酷熱天氣」特別提示生效期間降低觸發警告門檻，以及全港多處地區實測氣溫達攝氏35度或以上，警告級別將會自動上調一級。

香港暑熱指數對應工作暑熱警告。

林超英再促轉用「黑球濕球溫度」釐定 冀明夏前梳理好

林超英指，新安排納入極端酷熱提示和實測氣溫，為一個進步，亦較符合前線工友期望。但他認為目前機制仍以「香港暑熱指數」作為基本因子並不科學，形容是「有待處理的缺憾」，期望當局轉用「黑球濕球溫度」，並在下個夏天來臨前梳理好。

前天文台台長林超英指，新機制有進步，但仍以「香港暑熱指數」作為基本因子並不科學，形容是「有待處理的缺憾」。（資料圖片/湯致遠攝）

林超英二促將警告相關安排成為法定要求

林超英指，目前警告只屬指引性質，在香港趕工文化之下，有工人反映其有效執行情況少，他建議應該成為法定要求。他又表示，在現有法例之下，無法證明中暑必然由工作引起，因此承建商無需擔心中暑賠償，加上增加休息時間會令工程延誤，更令承建商缺乏動機做降溫措施。

這些都需要在一個夏天前整全地處理好，否則警告怎樣改，工友都不會得到必需的保護。 前天文台台長林超英

香港建造商會則指，在紅色警告生效期間，雖然工地需要調整日常工作流程，但透過預早規劃、靈活調配人手，以及重新編排工作時段和工序，對施工的整體影響屬可控及可妥善管理，預計不會對大部分工程進度造成重大影響。

▼8月9日 本港氣溫破紀錄▼



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3級制工作暑熱警告。

香港建造商會要求合約「惡劣天氣條款」涵蓋「工作暑熱警告」

商會又表示，在黑色警告生效期間，相關戶外及高熱風險工序可能需要暫停，無可避免會對工程進度和項目交付時間構成影響。

商會促請政府、發展商及其他私人項目業主，在工程合約的「惡劣天氣條款」中，明確涵蓋因「工作暑熱警告」的情況為承建商提供合理的工期延展及適當的合約保障，包括因應實際情況作出相應補償安排，避免承建商因不可控制的天氣因素承受不合理的工期及成本壓力。

「香港暑熱指數」HKHI與「濕球黑球溫度」WBGT有何分別？

天文台香港暑熱指數（HKHI，Hong Kong Heat Index）方程式=0.80「自然濕球溫度」(Tnw）+ 0.05「黑球溫度」（Tg） + 0.15「乾球溫度」（Ta）



「濕球黑球溫度」(WBGT，Wet-Bulb Globe Temperature）指數方程式=0.70「自然濕球溫度」(Tnw）+ 0.2「黑球溫度」（Tg） + 0.1「乾球溫度」（Ta）



根據天文台網站，香港暑熱指數由測量系統收集到「乾球溫度」、「自然濕球溫度」和「黑球溫度」計算而得。其中「自然濕球溫度」，反映空氣濕度與風速等，佔比最大，達 80%；「乾球溫度」則是日常天氣預報所說的「氣溫」，佔15%；「黑球溫度」反映太陽輻射熱及周遭環境熱輻射，只佔5%。

至於國際通用的「濕球黑球溫度」，自然濕球溫度佔70%，黑球溫度佔20%，乾球溫度佔10%，可見反映太陽輻射熱及周遭環境熱輻射佔比大三倍。