新皇崗口岸一地兩檢　皇巴服務毋須維持　回顧黃巴士或變歷史之路

位於深圳市福田區的皇崗口岸正在重建，運輸署指重建工程完成後，新皇崗口岸聯檢大樓在「一地兩檢」的安排下，將毋須維持現時用作落馬洲管制站及皇崗口岸之間穿梭巴士功能的皇巴服務。



皇巴車隊全黃色車身，致常被暱稱為「黃巴士」，也是當年一本兒童雜誌的名稱，到近年，傳媒、營辦商、運輸署陸續把「黃巴士」改稱「皇巴士」或「皇巴」（Yellow Bus）。1997年3月20日開始為公眾提供連接香港落馬洲及深圳皇崗的跨境客運服務，將成歷史，一文回顧「黃巴士」之路。



皇巴車隊全黃色車身，致常被暱稱為「黃巴士」，也是當年一本兒童雜誌的名稱。（九巴圖片）

3條現有路線伸延至新口岸

運輸署向沙田區議會提交文件稱，計劃將3條現時於新田公共運輸交匯處設站的專營巴士線，伸延至新皇崗口岸，又或在原有路線上提供特別班次服務。

文件提到， 透過優化各種公共運輸服務和完善服務網路，主要及鄰近地區都有直接公共運輸服務接連新皇崗口岸，另外，在新皇崗口岸啟用並實施「一地兩檢」的通關安排下，將毋須維持現時用作落馬洲管制站及皇崗口岸之間穿梭巴士功能的皇巴服務。

運輸署指在新皇崗口岸啟用並實施「一地兩檢」的通關安排下，將毋須維持現時用作落馬洲管制站及皇崗口岸之間穿梭巴士功能的皇巴服務。（資料圖片）

皇巴點解叫黃巴士？

皇巴士車隊因全黃色車身致被暱稱為「黃巴士」，近年，傳媒、營辦商、甚至運輸署陸續把「黃巴士」改稱「皇巴士」或「皇巴」，取其來往皇崗之意。

皇巴服務是什麼？

皇巴服務是24小時來往香港落馬洲（新田）與深圳皇崗口岸的過境穿梭巴士，屬跨境公共巴士，主要接載旅客在管制站間轉乘，車程約15分鐘，班次頻密，適合深夜過關。

皇巴是怎樣誕生的？

香港與深圳政府上世紀九十年代初達成協議，運用1989年落成的落馬洲跨界通道，提供往返落馬洲與皇崗兩地的過境穿梭巴士服務。根據協議，港深須各自選出一間營辦商，組成聯營公司經營穿梭巴士服務[。路線經營權為期5年，車隊的車輛數目和服務時間表，由香港和深圳有關當局商定。

香港營辦商以招標形式甄選，由九巴控股投得；深圳市政府則選出新福港運輸發展有限公司作中方營辦商。歷多番磋商，兩間公司1996年1月26日成立聯營公司──藝東有限公司（後由新香港巴士有限公司取代），皇巴士1997年3月20日開始為公眾提供連接香港落馬洲及深圳皇崗的跨境客運服務。

皇巴士幾多錢？

皇巴士全日24小時來往落馬洲、皇崗2個關口的交通工具。在香港，皇巴士以落馬洲（新田）公共運輸交匯處為總站。大家在總站的售票處購票後，需憑獲發的車票登車。

皇巴士首先會駛到落馬洲管制站，在該站下車並完成出境手續後，可在管制站的另一邊站位再次排隊上車。大家再次上車時，須投放車票，否則將無法乘車、須另行繳付車資。巴士其後會直接駛入深圳並直達皇崗口岸。

路線：落馬洲（新田）↔ 皇崗口岸

途經：落馬洲管制站

收費：$10

