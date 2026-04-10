新皇崗口岸擬設7條專營巴士線　運輸署：直達免皇巴士接駁

位於深圳市福田區的皇崗口岸正在重建，運輸署指重建工程完成後，新皇崗口岸聯檢大樓在「一地兩檢」的安排下，本地公共運輸服務車輛可以直達，免卻現時乘搭皇巴接駁港深兩地口岸。運輸署建議，將3條現有專營巴士路線伸延至新皇崗口岸。另為應付新增的跨境乘客需求，建議開辦4條新專營巴士路線，往返葵涌、啟德、馬鞍山和屯門。



新皇崗口岸聯檢大樓正在施工。（中建科工）

3條現有路線伸延至新口岸

運輸署向沙田區議會提交文件稱，計劃將3條現時於新田公共運輸交匯處設站的專營巴士線，伸延至新皇崗口岸，又或在原有路線上提供特別班次服務。

其中，城巴第976A號線（新田公共運輸交匯處–小西灣（藍灣半島））、九巴第N73號線（新田公共運輸交匯處–沙田巿中心）將把總站延伸至新皇崗口岸，976A並由現時只於繁忙時段服務提升至全日服務。九巴第276B號線（天富–上水（彩園））則增設特別班次，往來皇崗口岸至天富巴士總站。

新皇崗口岸聯檢大樓正在施工。（中建科工）

新辦4條往來葵涌、啟德、馬鞍山及屯門

此外，為應付新皇崗口岸開通後新增的跨境乘客需求，運輸署建議開辦4條新專營巴士路線：

路線一：皇崗口岸 – 葵翠邨公共運輸交匯處

- 每天提供全日服務；路線途經葵芳、青衣及大欖隧道轉車站一帶。

路線二：皇崗口岸 – 啟德（世運道）經中九龍幹線

- 服務初期，只提供每天上午及下午繁忙時段服務（在啟德舉行活動時，可延長服務至凌晨，或配合相關活動的結束時間提供服務）；路線途經啟德（包括啟德體育園）及大欖隧道轉車站一帶。

路線三：皇崗口岸 – 烏溪沙站公共運輸交匯處

- 每天提供全日服務；路線途經馬鞍山、科學園、廣福邨轉車站、古洞北新發展區一帶，及新田公共運輸交匯處。

路線四：皇崗口岸 – 青山灣巴士總站

- 於星期六、日及公眾假期，提供全日服務；路線途經屯門市中心及洪水橋一帶。