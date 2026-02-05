財政預算案｜勞聯倡公務員加薪抗通脹　設累進式新生嬰獎勵金

港九勞工社團聯會今日（5日）就財政預算案提出政策建議，當中包括重推「失業貸款」，支持公務員加薪抗通脹以提升士氣，以及引入累進式的新生嬰兒獎勵金，即生育第一名子女維持可獲2萬元，第二名子女可獲3萬元，而第三名及隨後的子女則可獲4萬元。



港九勞工社團聯會今日（5日）召開記者會，說明《勞聯就2026/27年度財政預算案建議書》中提出的政策建議。（港九勞工社團聯會提供）

勞聯主席林振昇及秘書長周小松早前會見財政司司長陳茂波，提交《勞聯就2026-27年度財政預算案建議書》，就五大範疇提出45項政策建議，包括加強支援勞工、鼓勵多生多育、建設宜居城市、積極育才招才以及提振本地經濟等。

勞聯主席林振昇（左）及秘書長周小松（右）會見財政司司長陳茂波（中），提交《勞聯就2026-27年度財政預算案建議書》，就五大範疇提出45項政策建議。（港九勞工社團聯會提供）

建議重新推行「百分百擔保個人特惠貸款計劃」

林振昇提到，香港正處於經濟轉型期，某些行業如餐飲和建造業的失業率較高。為應對潛在失業問題，他建議重新推行「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，同時調整申請門檻、貸款額和還款期，以幫助面對失業的工友。

增設「戶外工作者休息站」供外賣員和清潔工使用

考慮到戶外工作者如外賣員和清潔工休息空間不足的情況，他建議政府參考內地設立「愛心驛站」的模式，為企業提供誘因以增設「戶外工作者休息站」，例如對相關開支提供稅務扣減和休息站的營運津貼等。

港九勞工社團聯會主席、立法會議員林振昇建議政府上調「幼兒中心家長津貼」至1,500元，並引入累進式的新生嬰兒獎勵金，如生育第一名子女維持可獲2萬元，第二名子女可獲3萬元，而第三名及隨後的子女則可獲4萬元。（港九勞工社團聯會提供）

倡設家務助理免稅額 可獲最多3萬元稅務扣減

林振昇又指出，政府應推出更多財政支援以鼓勵市民多生多育。他建議增加家務助理的免稅額，若育有兒童的家庭聘用本地家務助理，在自住物業內協助進行一般家務、陪月或保母等工作，可獲最多3萬元的稅務扣減。

生仔愈多獎勵金愈多 第3名可獲４萬元

此外，他建議政府上調「幼兒中心家長津貼」至1,500元，並引入累進式的新生嬰兒獎勵金，如生育第一名子女維持可獲2萬元，第二名子女可獲3萬元，而第三名及隨後的子女則可獲4萬元；同時引入累進式子女免稅額，首名子女免稅額提升至15萬元，第二名子女起每名額外增加3萬元免稅額，上限為27萬元。

勞聯秘書長、立法會議員周小松提出，今年本港整體經濟向好，公共財政狀況有改善，而且公務員團隊表現優秀，其承擔的工作量愈來愈繁重，應該獲得加薪。（港九勞工社團聯會提供）

要求暫停部分工種輸入外勞 設留職津貼1萬元

周小松則提出對於輸入外勞的政策進行動態調整，以保障本地工人的優先就業權。他建議暫停部分工種的輸入，並延長本地招聘的時間，以增加本地工人的就業機會。針對再就業津貼計劃，他建議擴展該計劃的內容，參加者留職滿18個月或24個月可獲各1萬元津貼，並增設從事特定人力稀缺工種的額外獎勵，合資格參加者每期津貼將額外增加25％，即合共最高可獲5萬元。

周小松還非常關注公務員的薪酬調整，認為長期凍薪的情況應該得到改變，他認為今年本港整體經濟向好，公共財政狀況有改善，而且公務員團隊表現優秀，其承擔的工作量愈來愈繁重，應該獲得加薪。他建議政府按薪酬趨勢調查結果，並考慮過去兩年累積的通脹，作出合理的調薪決定，以提升公務員隊伍的士氣和穩定性。

勞聯副主席陳萬聯應呼籲政府加強紓困措施，推出「電費紓緩計劃」，並建議將供養父母／祖父母／外祖父母免稅額及額外免稅額增加一成。（港九勞工社團聯會提供）

促再推「電費紓緩計劃」 寬減兩季住宅物業差餉

勞聯副主席陳萬聯應則呼籲政府加強紓困措施，推出「電費紓緩計劃」，為每個合資格電力住宅用戶戶口分24個月，每月發放50元，合共最多1,200元津貼、寬減2026/27年度首兩季住宅物業差餉，每季每戶以1,000元為上限、寬減2025/26課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅而上限為3,000元，以及向領取綜援、長者生活津貼及在職家庭津貼等計劃的合資格人士額外發放半個月的標準金額。另外，他亦建議將供養父母／祖父母／外祖父母免稅額及額外免稅額增加一成。

勞聯財務主任黃永權建議提高持續進修基金的資助上限，將持續進修基金資助上限增至3萬元，他又建議政府加強支援建造業工友。（港九勞工社團聯會提供）

勞聯財務主任黃永權建議提高持續進修基金的資助上限，將持續進修基金資助上限增至3萬元，並下調學員的自付比率，即首1萬元資助僅需負擔課程費用的10％，其餘2萬元則負擔學費的20％。

他又建議政府加強支援建造業工友，全額資助所有現職半熟練技工（中工）和熟練技工（大工）免學費報讀，不設額外條件和門檻。在建造業面對升級轉型，失業率處於較高水平的時刻，協助建造業工友提升技術水平裝備自己，同時豐富本地技術人才庫。