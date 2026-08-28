警員涉非禮女報案人　官指事主說法常變不可信　裁男警罪名不成立

女護士就裸聊勒索案到尖沙咀警署報案時，聲稱感覺到有隻「曖曖地」的手背在其大腿移動，懷疑一名偵緝警員「揩油」，男警否認非禮，案件（KCCC 680/2026）今（28日）在九龍城裁判法院裁決。



裁判官林希維指，女事主作證時經常轉變說法，似以不同方式來磨合自己的版本，她的記憶並非清晰可信，拒絕接納其證供，裁定被告罪名不成立，兼得訟費。



被告伍嘉威（41歲，警員）被控1項猥褻侵犯罪，指他於2025年12月20日，在尖沙咀警署227A室內猥褻侵犯39歲女子X。

被告伍嘉威被裁定非禮罪不成立。(陳曉欣攝)

女事主就裸聊案報警

女事主X是一名護士，她供稱案發時就詐騙及裸聊案報案，被帶到227A室。她指被告在該室為她錄口供時，被告稱要核對銀行月結單，想X站在他身旁，她感到猶疑，但仍有站到與被告約30厘米的距離，惟她兩度回答被告時，感到大腿膝頭對上被一隻「暖暖地」的手背摸5至6秒，但無親眼看到。到被告再問她時，她稱見到被告垂直左手，前臂來回移動，覺得被告肯定是在非禮她。

官認為事主記憶非清晰可信

林官裁決時指，事主X提及被告要她走近身旁對數，但又稱她曾提出她坐著對面都可以；辯方亦曾質疑，X口供稱她向前走時腿部碰到被告的手，但在庭上又指被告觸碰到她。她對於是否看到被告前臂及上臂郁動，亦有不同說法。

林官認為，X經常轉變證供，並以不同方式來磨合自己的版本，其記憶並非清晰可信，故裁定被告罪脫。