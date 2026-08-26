旺角MOKO出「成績單」！上半年營業額升兩成　Chiikawa及Loft托市

本港零售市道仍處於調整期，但有商場逆市跑出。新地（0016）旗下的旺角東商場新世紀廣場（MOKO）公佈今年上半年「成績單」，其車流及人流分別按年上升近兩成及一成，營業額錄得逾兩成增長。



發展商指出，商場受惠於多間獨家人氣店舖進駐，包括全港首間CHIIKAWA官方常設店，以及闊別香港15年強勢回歸的日本雜貨品牌LOFT等，成功吸引年輕客群及旅客，下半年將引入更多話題品牌，如人氣角色品牌「LINE FRIENDS」將於今年10月開幕。



新鴻基地產代理租務部副總經理（租務）李德興表示，今年本港零售市場持續受惠於盛事經濟、鐵路網絡完善及訪港旅客復甦。MOKO兩站直達會展站，可承接香港會議展覽中心盛事客流及紅館娛樂活動人流。商場未來將持續引進獨家首店及體驗型品牌，同時透過節日大型企劃、夜經濟營銷、跨區客流聯動，持續提升商場吸引性及競爭力，把握全年零售復甦行情。

新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理(租務)李德興。（資料圖片）

CHIIKAWA官方店進駐 吸引年輕消費群

發展商透露，MOKO上半年陸續迎來旗艦級餐飲、獨家首店、潮流零售及互動娛樂品牌等多家新店進駐。包括中菜品牌「美心皇宮」今年初開幕，以及全港首間官方常設店「CHIIKAWA SHOP in HONG KONG」已於今年第二季進駐MOKO，成功吸引大量年輕消費群到場。此外，人氣日式遊戲中心「TAITO STATION」及「Gacha Entertainment」數碼扭蛋站相繼進駐，大幅提升商場年輕客群黏著度。

人氣連鎖品牌齊聚 豐富消費多元性

除此之外，為迎合不同客群的喜好，商場於上半年亦吸引了多個人氣連鎖品牌集中進駐。當中包括超人氣日本麵包店「Truffle BAKERY」、來自東京表參道的人氣日本抹茶品牌「THE MATCHA TOKYO」以及韓國銷量第一潮流健身及運動服裝品牌「HDEX」。

（資料圖片）

「LOFT」闊別香港市場15年後重返

繼去年日本二手時尚品牌「2nd STREET」選址MOKO開設香港首店後，日本知名生活雜貨品牌「LOFT」更於闊別香港市場15年後重返本港，並在8月21日於MOKO開設為期一年的期間限定店。由谷日百貨（YAICHI）代理的 LOFT 期間限定店將售賣美妝、文具、家居雜貨及其他生活小物，讓港人毋須專程赴日，亦可選購日本人氣商品，進一步提升商場對日系文化愛好者及旅客的吸引力。

日本知名生活雜貨品牌「LOFT」更於闊別香港市場15年後重返香港。（資料圖片）

下半年引入更多話題品牌及體驗元素

承接上半年租務升級的良好勢頭，MOKO將於下半年持續以首店經濟、人氣 IP、特色餐飲及體驗型零售為主要招商方向，進一步完善商場的品牌梯隊及消費場景。其中，受港人熱捧的文青品味「Cafe Beans 荳子Café」將於9月開幕，覆蓋本地年輕客、上班族及旅客的需求。而人氣角色品牌「LINE FRIENDS」亦將於今年10月開幕。商場亦正積極洽談更多具市場號召力的餐飲、潮流零售及生活品牌，相關新租戶詳情將適時公布。

（資料圖片）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。