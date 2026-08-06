CHIIKAWA特展木馬變不迴旋　正價票8.8開售　持8.1至8.4票有補償

AllRightsReserved（ARR）8月1日至9月6日舉辦的「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展，原本有CHIIKAWA首座官方實體化的迴旋木馬藝術裝置，但開幕前夕因安全理由停用旋轉功能。



主辦單位今日（6日）公布最新門票發售安排，正價門票將於周六（8月8日）下午1時起於Klook平台正式發售，早前入場人士亦可獲特別補償，將會收到由Klook平台發出的額外QR Code，於展覽期間額外進入「擴大後的指定觀賞區」一次。



CHIIKAWA主題特展「CHIIKAWA ARTIVERSE」8月1日於尖沙咀K11 MUSEA開幕，戶外巨型迴旋木馬停轉，但無阻一眾「擁躉」入場拍照。（資料圖片／吳美松攝）

迴旋木馬裝置變靜止打卡位 持票者有專屬拍照及購物通道

ARR表示，為配合整體營運及現場安全考慮，位於地下的戶外藝術區內裝置已全面實施靜態展出，而大會會推出全新「戶外藝術區入場券+特典套裝」，持票人士可在現場工作人員指引下進入戶外藝術區，坐上靜止展出的木馬拍照留念，並可獲贈特展紀念卡，持有該門票人士亦可享有紀念商店專屬購物通道。

至於一般門票及其他特典套裝亦會同步發售，大會指經實地評估，並在場地與安全限制許可下，地下的戶外藝術區指定觀賞區已於8月5日起正式擴大，提供較大的觀賞角度與空間。

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展正於尖沙咀舉行，展期由8月1日起至9月6日。主辦單位AllRightsReserved（ARR）今日（6日）公布最新門票發售安排，正價門票將於8月8日下午1時起於Klook平台正式發售。（AllRightsReserved Instagram）

持8月1至4日門票人士可額外進入「擴大後的指定觀賞區」

針對展覽初期受影響的市民，大會推出特別補償安排，凡持有8月1日至4日一般門票及特典套裝門票，且當時已完成進場的人士，將會收到由Klook平台發出的額外QR Code。持票人可憑該QR Code，於展覽期間額外進入「擴大後的指定觀賞區」一次，不過相關安排並不包括6樓室內展區及紀念品商店。

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展正於尖沙咀舉行，展期由8月1日起至9月6日。主辦單位AllRightsReserved（ARR）今日（6日）公布最新門票發售安排，正價門票將於8月8日下午1時起於Klook平台正式發售。（AllRightsReserved Instagram）

9月初留數天作如因天氣因素關閉的後補展期日

門票發售方面，一般門票12歲或以上售價為200元，4至11歲為170元；特典套裝售價為450元；而含戶外藝術區體驗的套裝售價則為520元。所有持票入場人士均可獲贈非賣品紀念品，不同門票類型所包含之紀念品有所不同。

主辦單位提醒，所有門票數量有限，售完即止，而考慮到夏日天氣變化，大會特別安排9月4日至6日暫時留作展覽因天氣因素關閉時的後補用途。