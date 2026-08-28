匡智會舍監涉姦女院友　事主床單有精液　被告解釋因穿短褲及流汗

匡智會前男助理舍監涉5度強姦一名智障女院友案（HCCC277/2025），今（28日）在高等法院續審，被告出庭自辯，他否認曾與女事主性交，但與事主互有感情，又稱覺事主長期住院舍很可憐，想給她一些虛構的幻想及生存希望。



惟控方質疑被告為何在辦公室有性用品，及事主床單上有其精液時，被告解釋性用品是方便下班時取走用，至於床單上有的精液，因他曾穿短褲坐在事主的床，又稱當日流了很多汗。



控辯雙方舉證完畢，案件押後至下周一結案陳詞。



被告宗培基（被起訴時38歲，助理舍監）被控5項強姦罪。控罪指，他於2024年7月13日至8月9日間，在大埔的某宿舍五度強姦當時22歲的女事主X，她的智商只如一名9歲8個月大的兒童。

被告宗培基在高等法院受審。(葉志明攝)

否認曾與事主X性交

被告稱2021年起加入匡智會，2024年6月轉到涉案宿舍任職助理舍監，舍內學員一般由同性別員工照顧，他也會照顧女學員，他同意叫女學員單獨入房違規，但指事主X對他有好感，並想與他交談，並會在他房內進食和聊天，但他從沒與事主性交，並強調說：「無發生過！」他又否認罔顧事主意願與她性交，及要求她不能把事件告訴他人。

怕推開事主X會令她受傷

控方質疑，若事主曾向被告表達好感，甚至會抱住他，被告應避與X共處一室。被告稱他也對X有感情，但指是朋友和照顧者的感情，對於事主單方面擁抱他，他並無法反應，若推開怕會令事主受傷，所以只可勸退。

被告稱想給事主生存希望

控方指被告曾三度與事主獨處，被告說：「係感情嘅原因，我都會對佢有好感。」被告同意他有責任匯報事件，但因怕事而無講，又稱害怕是指舍監黃詠雪。就事主作供時提及要被告成為其男友，被告說：「都畀個機會雙方⋯你知唔知一個女仔喺宿舍無人湊係好可憐，我畀啲虛構嘅幻想⋯畀啲生存嘅希望。」

辦公室放性用品為方便下班用

控方又質疑為何被告在工作場所內有避孕套、潤滑劑，及男性用噴劑等物品。被告說：「嗰度係我起步另一日生活嘅起點，要拎啲嘢繼續生活。」控方指既然是下班後用，為何不放背包。被告稱：「唔係日日都要用，按情況需要拎。」控方質疑他需在宿舍用，被告回應：「有一定嘅可能。」

見事主亢奮入房一小時待她平復

被告解釋他2024年8月10日曾進入事主房間一小時，因當日消防系統有問題，他亦聞到燒煙味，巡查宿房時聽到事主房有聲音，開門見她情緒亢奮，跳來跳去，故留在房待事主平復。控方質疑，被告為何沒有報警或叫女職員查事主房。被告稱只是懷疑消防系統問題，故沒報警，又指當時女職員在較遠處。

床單有精液因流了很多汗

控方追問為何當日事主床單上有他的精液。被告稱因當日穿短褲並曾坐在事主床上，又因他流了很多汗，而事主的睡床正好在冷氣下，他便坐下等事主平復，但否認曾經在房內脫褲及射精。

習慣如廁後要洗澡

控方又指，2024年7月28日的閉路電視片段顯示，事主離開被告房間後，被告衣領明顯反起。被告稱因他肚痛，但事主堅持跟著他，於是他在房內的洗手間如廁和洗澡，又說：「我習慣去完廁所沖一沖個人，會精神啲。」控方質疑被告在事主在房時洗澡，他可要求事主先離開。被告回應說：「係，但係我無咁做，個人選擇。」

入房聊天是互相解悶的方法

庭上又播放另一段閉路電視片，顯示被告曾兩度行近事主耳邊說話。被告稱與事主入房聊天時互相解悶的方法。控方質疑，二人離開時是被告先走出房門，再做手勢叫事主離開，指被告在試探門外情況，因他擔心會被人發現。被告否認。