大埔火災｜大埔浸信會公立學校仍封　下學年使用前基正小學校舍

大埔浸信會公立學校校舍因宏福苑火災影響而需封閉，教育局今日（20日）公布，該校於2026／27學年起，將使用位於大埔富善邨的前中華基督教會基正小學（前基正小學）的校舍。



（大埔浸信會公立學校FB圖片）

大埔宏福苑火災後，大埔浸信會公立學校的校舍因受影響而需要封閉一段時間，教育局指，作為過渡措施，已安排該校學生由12月15日起，按年級分別在大埔官立小學和新界婦孺福利會基督教銘恩小學的校舍恢復面授課堂，直至本學年完結。

教育局指，為讓大埔浸信會公立學校所有學生能盡快在一個持續而穩定的學習環境上課，與相關政府部門商討後，原計劃改建為綜合社會服務大樓的前基正小學校舍，將分配給大埔浸信會公立學校於2026／27學年起作校舍用途，讓該校所有班級均可在同一校舍恢復日常教學活動。

2025年11月27日黃昏，大埔宏福苑五級大火燒了超過28個小時仍未救熄，有單位仍然火光熊熊。（梁鵬威攝）

教育局續稱，已成立工作小組落實有關安排，並會繼續與學校保持緊密聯繫，提供適切的支援。