宏福苑火｜大埔浸信會公立學校下學期遷校　擬申額外撥款還原設施

受大埔宏福苑火災影響，大埔浸信會公立學校校舍封閉，學生暫時分別轉到區內兩間小學上課。9月新學年開始，則會使用同區中華基督教會前基正小學校舍，目前正翻新校舍，預料6月底交付。該校校長蕭婷表示，新校舍會盡可能還原原本校舍，已就裝修、遷校等額外開支，向教育局商討申請額外撥款。



大埔浸信會公立學校（埔浸）學生目前按年級暫時安排至大埔官立小學（大埔官小）及新界婦孺福利會基督教銘恩小學（銘恩）上課，直至本學年結束。(教育局圖片）

大埔浸信會公立學校校長蕭婷表示，該校學生在火災後獲安排在兩間不同校舍上課，有一名跨境生因交通問題轉讀北區的學校。原計劃改建為綜合社會服務大樓的前基正小學校舍，現時正在翻新讓浸信會公立學校9月遷入，預計最快可於6月交付，校方已通知家長轉校舍。

大埔浸信會公立學校原校舍鄰近宏福苑，受火災影響暫時封閉校舍。（大埔浸信會公立學校FB圖片）

蕭婷表示，在新學年開始前重新安排課室教學設備及設施是最大挑戰。校方一直與教育局及建築公司等單位開會，商討校舍翻新及設施規劃事宜，期望部份工程能同步進行，以趕及開學。但她對9月開學不擔心，相信課程及教學進度會回復以前的安排，可釋除家長疑慮。

蕭婷表示，新校舍會參照原本校舍，盡可能還原。蕭又指出，這次與一般開新校不同，部分撥款已用在原校舍，正向局方了解會否有特事特辦安排，希望提供特別津助；她期望最短時間內，還原廣福邨校舍，並運用教育局在人工智能及數字教育方面的撥款，添置原有校舍未有的設施，校董會亦承諾會爭取更多資金幫助學校。至於學校未來去向，她表示要時間觀望是否跟隨宏福苑的重置安排。

被問到小一新生註冊事宜，她表示辦學團體以大埔為基地，若6月初新校舍未可使用，將借用教會作小一註冊，大埔區亦有3間屬會的幼稚園可借場地或共享資源。

她亦提到，校方持續關注及支援學生的情緒及心理需要，學生情緒大致平復，火災後有一名跨境學生因交通問題轉讀北區學校，另外有兩至三名學生需繼續接受專家支援，老師及社工亦會透過電話或在校內個別約見學生，觀察情況。

此外，校方早前已取消小學一至四年級今年3月的考試。至於6月的學期末考試，將延後一星期舉行，讓學生有更多時間準備。