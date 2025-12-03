宏福苑火災｜大埔浸信會公立學校獲借校舍授課　12機構贈物資支援

大埔宏福苑11月26日發生五級奪命大火，至今（3日）第八天。受火災影響，大埔浸信會公立學校暫未能原校復課，學生於本月中旬將被分配到區內兩所學舍上課，暫時在分散在多個地點繼續課堂。大埔浸信會公立學校近日表示，感謝教大、城大等及12間社福機構借出校舍、並協助安排活動、提供物資支援，又說「見到孩子們的笑容、專注與勇氣，再辛苦都值得我們堅持下去！」



受大埔宏福苑五級火災影響，大埔浸信會公立學校暫未能原校復課，學生於12月中旬將被分配到區內兩所學舍上課。（大埔浸信會公立學校Facebook）

大埔浸信會公立學校因在宏福苑對開的封鎖範圍內，目前尚未能原校復課。教育局昨日（2日）公布，已成立工作小組，協調區內學校調動可用課室，安排該校學生本月中起，按年級分配在大埔官立小學及新界婦孺福利會基督教銘恩小學兩間校舍上課。

火災第六天（1日），該校在社交媒體上發文，感謝香港教育大學、香港城市大學、大埔舊墟公立學校（寶湖道）、大埔崇德黃建常紀念學校及新界婦孺福利會基督教銘恩小學借出校舍，又指當日所有上課安排都非常順暢、合適，同學們都能安心參與各項活動。

校方亦對12間社福機構，以及所有熱心機構與善心人士表示謝意，感謝他們協助活動安排及提供物資支援。機構包括浸信會欣悅社會服務處、大埔浸信會社會服務處、浸信會愛群社會服務處、基督教協基會社會服務部、宣明會、伯特利輔導中心、復和中心、同在坊、協基會、救世軍大埔青少年綜合服務中心、傷健協會及和諧之家。

+ 2

校方至星期二晚上再次發布帖文，稱雖然暫時未能在校園內授課，但在眾多伙伴、機構與善心人士的支持下，依然能夠在不同地方為孩子建立安全、豐富、充滿愛的學習空間。

籌備過程面對很多困難同限制，但見到孩子們的笑容、專注與勇氣，再辛苦都值得我們堅持下去！我們深信——不論身處哪裡，只要我們同心同行，學習可以繼續，心靈可以得醫治，成長可以不停步。 大埔浸信會公立學校facebook

最後，校方以聖經中的《詩篇》第23章4節內容「我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為祢與我同在」，祝願學生、家長與老師都能得平安。