宏福苑大火｜大埔浸信會公立學校需封閉　學生獲安排其他校舍復課

大埔宏福苑發生五級火，區內多間學校一度要停課，昨日（1日）陸續以不同方式逐步復課。不過，位於宏福苑內的大埔浸信會公立學校校舍則仍需封閉一段時間。教育局今（2日）宣布，為了讓學校盡快恢復教學日常，讓學生得到妥善照顧，已協調區內學校調動可用課室，並順利安排該校學生本月中起，按年級分配在大埔官立小學，和新界婦孺福利會基督教銘恩小學的校舍上課。



大埔浸信會公立學校（大埔浸信會公立學校FB圖片）

教育局表示，未來兩星期，大埔浸信會公立學校已安排學生以多元方式復課，包括在區內學校的課室上課及到不同地點進行活動教學，學校已向家長公布有關安排。另外，局方已成立工作小組，積極落實安排，政府會預留五百萬元，支援有關學校在過渡期間的運作，並為師生提供適切的學與教支援。