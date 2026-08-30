漁護署上周五突列3種狗屬「比特鬥牛㹴」　狗主促公開如何判定

近月發生多單狗隻涉襲擊人及同類案件後，漁護署近日加強執法，已有兩名狗主指愛犬遭署方帶走，並被鑑定為比特鬥牛㹴。漁護署昨日（29日）最新回覆資料列明，比特鬥牛㹴常見品種包括美國比特鬥牛㹴、美國斯塔福郡㹴及美國惡霸犬。獸醫黎昌生則指，漁護署上周五（28日）才通知將該上述三種犬隻納入需通報的格鬥犬品種，但他指該三種犬隻並非格鬥犬。



非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪表示，以往漁護署未明文列出上述三類品種屬於格鬥犬隻，相信多數狗主對此並不知情。他認為，當局有權擴大格鬥犬隻種類，惟清晰解釋新定義，避免獸醫業界及狗主誤會或擔憂。



連日來也有不少狗主及愛狗之人湧到漁護署網頁，要求署方公布檢驗狗隻品種方法，如是否由獸醫肉眼判斷，或驗DNA等。現有法例列明四個品種格鬥狗隻及其混種狗隻均受管制。



黎先生所養的狗「Baku」疑被同屋苑居民舉報，漁護署人員昨日上門調查，指Baku是格鬥狗「比特鬥牛㹴」而即時帶走。（香港動物報圖片）

包包的狗主在社交媒體發文，指本月26日，有5名漁護署人員拿著其飼養的狗隻「包包」和「妹妹」的相片查問其位置。（Facebook@赤柱街坊八1八）

根據現時法例，格鬥狗隻包括以下四個種類的狗隻及其任何混種狗隻：



▪️比特鬥牛㹴（常見品種包括美國比特鬥牛㹴 American Pit Bull Terrier、美國斯塔福郡㹴 American Stafforshire Terrie、及美國惡霸犬 American Bully）

▪️日本土佐犬

▪️阿根廷杜告狗

▪️巴西非拉狗



截至8月30日中午，漁護署網頁仍顯示格鬥狗隻只有四款。（漁護署網頁截圖）

近日分別有10歲狗「包包」及8歲狗「Baku」遭漁護署帶走，並被鑑定屬比特鬥牛㹴，需進行絕育手術，或被扣留動物管理中心，事件引起關注。狗主稱一直理解牠們是「美國史丹福㹴犬」，並非法例列明的格鬥狗隻。

漁護署周六以括號形式列明三隻種犬屬比特鬥牛㹴

漁護署周六（29日）就8歲狗「Baku」被帶走回覆稱，其中首次利用括號補充比特鬥牛㹴的常見品種，包括美國比特鬥牛㹴（American Pit Bull Terrier）、美國斯塔福郡㹴（American Staffordshire Terrier）及美國惡霸犬（American Bully）。上述三個品種均未曾於漁護署網頁及《危險狗隻規例》中列出。有人認為，三個品種可視作獨立品種，質疑署方做法如同突然修例。

法例及漁護署網頁列明「四個品種的混種狗隻」都屬格鬥狗隻

翻查漁護署網頁資料，以及 《危險狗隻規例》第167D章，格鬥狗隻包括「所屬種類名稱為比特鬥牛㹴（Pit Bull Terrier）的任何狗隻」、「所屬種類名稱為日本土佐犬的任何狗隻」、「所屬種類名稱為阿根廷杜告狗的任何狗隻」、「所屬種類名稱為巴西非拉狗的任何狗隻」，以及該四個品種的混種狗隻。

黎先生所養的狗「Baku」疑被同屋苑居民舉報，漁護署人員8月29日上門調查，指Baku是格鬥狗「比特鬥牛㹴」而即時帶走。（香港動物報圖片）

包包的狗主在社交媒體發文，包包今日已安全回家。（Facebook@Rachel Ling）

狗主湧漁護署Facebook：基因比例需達多少才被界定為格鬥狗隻？

連日來不少狗主及愛狗之人湧到漁護署Facebook，要求署方如何鑑定為鬥牛㹴，「用眼來判決定以科學DNA，或以權力來證明」，「無標準無準則無指引」，「可以詳細解釋你哋如何鑒定格鬥犬？ 肉眼嗎？點解唔做DNA檢測俾市民詳細嘅報告？」，「在 DNA 檢測中，基因比例需達多少才被界定為格鬥狗隻？是必須超過50%（主要血統），還是只要含有任何百分比（例如1%）就會被歸類為格鬥狗隻？」

非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪。（資料圖片／張浩維攝）

非牟利獸醫服務協會：相信多數狗主不知愛犬屬格鬥犬隻

非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪表示，過往漁護署沒有明文列出上述三種犬隻屬於格鬥犬隻，推斷署方為回應近日狗隻咬人及咬狗事件，才新增定義。坊間現時有人飼養相關血統犬隻，他相信多數狗主並不知道愛犬屬於格鬥犬隻，亦未接獲須遵從《危險狗隻規例》飼養的通知。

麥認為政府有權擴大或新增格鬥犬隻的涵蓋範圍，但署方在推行前應先諮詢公眾，清晰解釋新定義及背後理據，以免引起獸醫業界及狗主的誤會與擔憂。他又強調，將犬隻品種按危險程度分級後，教育狗主依循法例飼養亦很重要

獸醫黎昌生。

獸醫：上周五收通知增3種犬隻 均在本港罕見

獸醫黎昌生向《香港01》表示，在上周五（28日）收到漁護署更新的需通報格鬥狗品種，即將該三款品種納入其中。他形容係「歸類嗰個人咁寫」，指三款狗雖然性格上較惡，但並非格鬥狗，認為署方將它們納入格鬥狗的做法可以理解、「明白佢嘅精神。」惟他續指，三款狗雖然在本港罕見，亦有見過比較溫馴的例子，認為有可能會引來狗主質疑。

他又提到，除上述三款品種以外，亦有其他非格鬥狗品種容易襲擊人，例如金毛尋回犬亦曾咬傷人，署方以品種界定的做法無法完全解決問題，重申法例規管應綜合考量犬隻的體型以及過往的咬人紀錄。

提到漁護署網頁仍未更新資料，他坦言不會執着「一日半日」，但認為署方的網頁本身已有問題，例如四款格鬥犬的圖片無法完全展現它們外貌及體型的特徴。普通人甚至年資較淺的獸醫，若只利用署方的圖片，根本無辦法辨認到狗隻是否格鬥犬。他期望署方儘快改善問題，坦言現時的情況本身就「不合格」。