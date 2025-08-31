開學｜高鐵西九龍站現回港潮　家長帶子標尾會快閃深圳花費$5000

明日9月1日是開學日，高鐵西九龍站今（8月31日）下午4時許人頭湧湧，不少北上旅遊的港人帶同小朋友趕在暑假最後一天回港，迎接新學年。



有市民趁假期尾聲於昨日（30日）快閃深圳，連同酒店及購物，一家三口合共花費5,000元，認為較留港消費更便宜；亦有學生整個署假、近兩個月時間都在東莞度過，稱與內地的朋友一同玩遊戲機，感到開心，其父認為內地的生活環境較為輕鬆，且商場的工作人員服務態度較香港好，指「始終依家大陸各方面其實比起香港一啲都唔會太差得去邊」。



高鐵西九龍站今午4時許人頭湧湧，不少家長帶同小朋友，拖着行李箱回港。（董素琛攝）

高鐵西九龍站今午4時許人頭湧湧，不少家長帶同小朋友，拖着行李箱回港。（董素琛攝）

高鐵西九龍站今午4時許人頭湧湧，不少家長帶同小朋友，拖着行李箱回港。（董素琛攝）

高鐵西九龍站今午4時許人頭湧湧，不少家長帶同小朋友，拖着行李箱回港。（董素琛攝）

今午4時許高鐵西九龍站出閘位人頭湧湧，不少家長帶同小朋友，拖着行李箱回港，迎接新學年開始。

何先生（右）一家三日昨日（30日）到深圳旅遊，連同酒店三人合共花費約$5,000。（董素琛攝）

為何暑假尾才北上？ 家長：今個暑假僅到內地旅遊一次

有人趁假期的尾聲「快閃」深圳。何先生一家三日昨日（30日）到深圳旅遊，連同酒店合共花費約5,000元，包括購買CHIIKAWA精品等，認為較留港消費更便宜。

何先生一家於暑假僅到內地旅遊一次，稱「臨暑假尾得返一日」，故選擇到內地旅遊。他指，平日假期較常到日本與台灣旅遊，以今個暑假為例便已到訪日本兩次。至於通關方面，他們稱過程順利，不用排隊，返港的高鐵列車亦未有出現爆滿情況。

林先生認為，內地商場的工作人員服務態度較香港的好。（董素琛攝）

兒子近兩個月時間都在東莞度過 林先生：住、玩、衣、食都舒服些

居於觀塘的林小朋友暑假近兩個月時間都在東莞度過，稱假期與內地的朋友一同玩遊戲機，感到開心。林先生表示，每逢周五都會帶兒子到內地，「過完禮拜六日先返嚟返學」，「上面（內地）好玩啲，又輕鬆啲...... 係嗰面舒服啲，住嘅空間，無論玩呀，衣食住個啲（都舒服）。」

他認為近兩個月時間在內地的使費，與留港相比不會差太遠，「（兒子）唔會下下出晒去玩，多數都係喺屋企睇下電視。」他續說，內地商場的工作人員服務態度較香港的好，「始終依家大陸各方面其實比起香港一啲都唔會太差得去邊。」

馬小姐認為，內地的高爾夫球場較香港大，故為她的兩個小朋友報讀深圳的高爾夫球課程。（董素琛攝）

今即日來回深圳 家長馬小姐：兩位小朋友北上學打高爾夫球

馬小姐與兒子即日來回深圳，稱她的兩位小朋友都有報讀深圳的高爾夫球課程，每星期都要到深圳上課一次，認為內地的高爾夫球場較香港大。

她說，即日來回深圳的使費連高鐵票計，要800元至1,000元，認為與留港一天的消費無異。不過居於九龍站的她表示，到深圳打高爾夫球，較到西貢的交通時間快，故認為帶兒子到深圳上課會較為方便。被問及較喜歡香港還是內地，馬小姐6歲的兒子笑言，「I want to stay in Shenzhen forever.（我一輩子都想留在深圳）」。