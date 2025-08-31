開學｜2成受訪學生有中度以上焦慮或抑鬱　3成學生有學業拖延

浸信會愛羣社會服務處今（31日）公佈一項全港中學生精神狀況的調查，超過兩成受訪學生出現中度至非常嚴重的抑鬱、焦慮、壓力，或需尋求專業協助。調查亦發現，約三成學生有學業拖延行為，最常見的包括「功課拖到最後一刻才開始」。結果顯示，拖延情況愈嚴重，情緒困擾程度愈高，主觀幸福感亦愈低。



浸信會愛羣社會服務處今（31日）公佈一項全港中學生精神狀況的調查。（機構提供圖片）

浸信會愛羣社會服務處去年11月至今年3月，以問卷訪問1,802名中學生。結果顯示，整體學生的情緒健康狀況與去年相若，超過兩成學生出現中度至非常嚴重的抑鬱或焦慮症狀。此外，學生整體幸福感平均分為2.9分，屬一般水平；33.6%學生達高水平，比去年上升7.3%。

調查亦發現，約三成學生有學業拖延行為，最常見的包括「功課拖到最後一刻才開始」，有近三成學生出現該情況；其餘常見行為包括「直至接近截止日期才做」及「常被其他更有趣的事情分散注意力」。而拖延情況愈嚴重，情緒困擾程度愈高，主觀幸福感亦愈低。

超過兩成學生出現中度至非常嚴重的抑鬱或焦慮症狀。（資料圖片/高仲明攝）

浸信會愛羣社會服務處臨床心理學家紀正楠指，學業拖延往往呈現「有心無力」的矛盾，即學生明知延遲完成任務會帶來不利後果，卻仍難以自控，最終增加情緒壓力，並直接影響學習表現與心理健康。他建議青少年將任務拆分為各項小目標，並適當自我獎勵；家長亦應該在子女挫敗時給予鼓勵。

浸信會愛羣社會服務處助理總幹事盤鳳愛指，學生「拖延」與「躺平」並非單純的個人選擇或，而是個人特質與環境因素互動的結果。她建議學校以過程性評估取代「一試定生死」的考試模式，並在課程中融入執行功能訓練，包括時間管理、任務分解以及情緒調節等。