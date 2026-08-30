何敬康倡德國牧羊犬列危險狗隻名單　動物組織反駁：缺乏科學依據

近日接連發生狗隻襲擊致命事件，立法會議員何敬康曾在接受傳媒訪問時建議，將包括德國牧羊犬在內較有攻擊性的狗種列為危險狗隻名單。德國牧羊狗協會今（30日）發聲明抗議，指完全不認同何對德國牧羊犬的描述，批評他的言論缺乏科學及專業依據，以及對德國牧羊犬的最基本認識。



德國牧羊犬。（資料圖片）

何敬康：德國牧羊犬等較有攻擊性品種應列危險狗隻名單

本月內接連發生狗咬狗及「狗咬死人」事件，其中，「狗咬人」事件中涉事的狗隻料有格鬥犬血統，引起廣泛關注。立法會議員何敬康在接受訪問時建議規管狗場，只有持特定牌照、滿足指定環境和規管要求的場地，才可購買或領養狗隻，又認應將德國牧羊犬等較有攻擊性的品種，列入危險狗隻名單的類別。

立法會議員何敬康。（資料圖片/湯致遠攝）

德國牧羊狗協會表示，德國牧羊犬是全世界每一個國家和地區首選的民間警犬及社區巡邏犬，包括內地及香港警隊。(Facebook截圖)

協會：德國牧羊狗是非常溫存工作犬和伴侶犬

德國牧羊狗協會表示，德國牧羊犬是人類最忠誠的朋友，是情緒高度穩定、服從性舉世公認的「非常溫存的工作犬和伴侶犬」，亦是全世界每一個國家和地區首選的民間警犬及社區巡邏犬，包括內地及香港警隊均會用德國牧羊犬作警衛犬。

協會指，將工作犬種誤歸類為格鬥犬，是錯把馮京當馬涼，不僅缺乏科學及專業依據，亦會對現有犬隻飼主及工作犬體系造成不必要的誤解與打擊，希望各界不為缺乏基本常識的謬論而誤導，珍惜德國牧羊犬對人類的忠誠和深愛。