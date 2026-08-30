漁護署西九巡查執法　向狗主派傳單　狗主：不希望有人歧視狗隻

近日接連發生狗咬狗及狗咬人事件，漁護署一連兩個周末於全港多區展開巡查及執法行動，並向狗主派發宣傳單張。今午（30日）在西九海濱長廊，有漁護署職員向狗主派發宣傳單張，提醒他們為狗隻戴上狗繩。



有狗主支持漁護署加強執法，認為可增強保障不喜歡狗的人士，又指連串事件發生後，市民更敵視狗隻，憶述愛犬曾在陪同外出時遭人用腳踢。



漁護署人員向狗主派傳單。(湯致遠攝)

漁護署人員向狗主派傳單。(湯致遠攝)

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下午約3時，漁護署人員在西九海濱長廊巡查，向狗主派發傳單，提醒他們在公眾地方必須以不長於兩米的狗繩牽引狗隻。現場所見，不少狗主攜愛犬到該處散步，均為其帶上狗繩。

漁護署人員向狗主派傳單，提醒他們在公眾地方必須以不長於兩米的狗繩牽引狗隻。(湯致遠攝)

漁護署人員提醒狗主為寵物扣上牽繩。(湯致遠攝)

劉小姐認為，很多狗主都十分自律，在環境安全的情況下才會放狗。(湯致遠攝)

指發生狗隻咬死人後 帶狗外出時愛太遭他人無理腳踢

狗主劉小姐認為，很多狗主都十分自律，在環境安全的情況下才會放狗。漁護署近日加強執法，她認為是加強保障不喜歡狗的人士，對於熟何狗隻性格，有為牠們提供訓練的狗主影響不大。她說，不希望有人會歧視狗隻，「即係我哋去得餐廳嘅狗狗，通常大部份都係本身知道佢乖先會帶（到餐廳）。」

近日發生狗隻咬死人事件，劉小姐認為，市民更敵視狗隻，憶述曾在帶狗隻外出時，已為牠戴上狗繩，但仍遭到他人無理腳踢。

黃先生認為，混種狗不代表風險較高，重要是主人的管教。(湯致遠攝)

黃先生指，一直都堅持外出示為狗隻戴上狗繩，避免牠騷擾到其他人。(湯致遠攝)

大狗狗主：混種狗不代表風險較高 重要是主人管教

黃先生飼養大型犬隻，只要天氣良好，他每星期都會帶狗隻外出散步。他說，一直都堅持外出示為狗隻戴上狗繩，避免牠騷擾到其他人；放狗時會觀察狗隻及其主人的反應，若對方表現不友善，便不會靠近。

黃先生表示，理解漁護處近期加強執法，不認為屬於滋擾，但指單靠巡查無法解決根本問題，關鍵在於狗主需要自律。他強調，混種狗不代表風險較高，重要是主人的管教，認為狗主只要能妥善控制狗隻，一般人不會過分擔心。

張先生指，狗隻咬死人是個別事件，不應當成一個現象。(湯致遠攝)

張先生每周都會帶狗隻外出散步一次，指大部份狗主都十分自律，會為狗隻戴上狗繩。至於狗隻咬死人，他認為是個別事件，不應當成一個現象，不同意事件過後一般市民更敵視狗隻。他說，不會限制狗隻與較大型的狗隻交流，「其實大狗都好多好乖嘅，佢（小狗）有時會吠啲大狗。」

對於漁護署將更多狗隻品種納入格鬥犬作規管，張先生認為是一件好事，可減少不必要的傷亡。