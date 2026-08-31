格鬥犬｜漁護署連日執法　動保團體：棄養查詢急增倡設申報緩衝期

漁農自然護理署近日於全港多區就違規飼養危險狗隻及未有妥善牽引狗隻執法，動物福利關注聯盟成員劉鎮海今日（31日）於電台節目中認為，漁護署突擊檢控並即時帶走狗隻強制絕育「不近人情」，加上以目測界定格鬥犬標準模糊，已在狗主社群引發嚴重恐慌，甚至激化惡意投訴及社會對立。團體透露，自連串涉及狗隻事件後，棄養狗隻查詢較上月上升至少五成，呼籲當局設立一年緩衝申報期，避免大規模棄養潮爆發。



漁護署人員8月30日到西九文化區向巡查及執法行動，並向狗主派發宣傳單張，提醒他們為狗隻戴上狗繩。（湯致遠攝）

團體倡設一年申報及絕育緩衝期

漁護署早前接獲市民投訴後，派員上門帶走涉嫌屬於受監管格鬥犬隻的狗隻作進一步檢定。狗主事後獲通知必須在極短限期內為愛犬完成絕育手術，方可領回狗隻。

劉鎮海今日接受港台節目《千禧年代》訪問時指，署方手法「真係太緊迫，有啲不近人情」。他強調，許多狗主早已視狗隻為重要家庭成員，要高齡狗隻承受突如其來的環境轉變及麻醉手術風險，對狗隻及主人的精神均造成極大打擊，「我唔相信嗰隻狗過多一個禮拜、兩個禮拜對於社會危害係有幾大。」

他補充，突擊式帶走狗隻容易激發狗隻情緒焦慮，「所以我哋聯盟不斷建議就係要有一個寬限期同埋一個主動申報期，等主人有所準備，唔好一下子帶走佢，因為隻狗嘅情緒會好……狗同主人嘅情緒都會好大抑鬱同好差。」

動物福利關注聯盟成員劉鎮海。（資料圖片）

憂有人惡意舉報 透露棄養查詢較上月多一半

現時本港不少獲登記為「唐狗（Mongrel）」的混種犬隻，外形或多或少帶有若干格鬥犬種特徵，如頭大、嘴短、肌肉發達等。主持人提出，不少狗主當初經獸醫鑑定或獲發狗牌時均確認為唐狗，或許無從得知愛犬會否突被歸類為《危險狗隻條例》下的管制犬種。

劉鎮海指，聯盟並不反對政府加強寵物管理及保障公眾安全，但單憑「目測」或收到舉報即上門帶走的執法模式存在漏洞。他憂慮此舉會被不喜歡狗隻的人士利用作「惡意投訴」的工具，直接加劇狗主與非狗主、愛犬與非愛犬人士之間的對立與撕裂，與政府近年積極推動的「寵物友善」政策背道而馳。

劉鎮海又透露，近期多宗事件都令大狗狗主感到壓力，收到的棄養查詢急劇上升，較上月多至少50%，「我自己都收到16宗嘅諮詢同埋棄養嘅個案」，當中不少是擔心無辜觸犯法例的混種狗隻主人，「即係大家帶隻狗出街，特別係大狗，（途人）都會好驚佢啊、望佢，呢個無形嘅壓力，咁主人就會選擇棄養」。

立法會議員：漁護署執法方式對狗主起警惕作用

他最後指，聯盟建議漁護署應設下為期一年的「緩衝過渡期」，在此期間，若狗主懷疑家中愛犬帶有格鬥犬血統，可獲得指引並主動向漁護署申報及安排補辦手續或檢驗，而非採取即時帶走檢控的強硬手段。他亦呼籲當局藉此機會通盤檢討現行的動物福利與犬隻管理政策，在保障公眾安全與尊重動物福利之間取得平衡。

立法會議員陳博智在同一節目表示，當局即時執法、不設預警的執法方式，短期內能對狗主起到顯著的警惕作用，但單靠執法難以長遠維持效果，必須配合其他配套措施及法規優化，「我諗短時間內會引起關注，大家會注意到。注意高咗，就會改變，短期內有提升。但長遠，始終大家可能會鬆懈返，或者放鬆咗」。

漁護署人員8月30日到西九文化區向巡查及執法行動，並向狗主派發宣傳單張，提醒他們為狗隻戴上狗繩。（湯致遠攝）

倡申領狗牌時時提供相片

針對混種或非法繁殖導致品種判定模糊的爭議，陳博智指現時狗隻注射晶片及登記程序過於依賴獸醫發出的證明書，而政府數據庫內缺乏狗隻外貌影像，增加前線人員判斷及追蹤的難度。他建議要求狗隻辦理登記時上載正面及側影相片，將來更可結合AI技術精準分析本港狗隻品種及咬人個案數據。若市民在社區發現懷疑違規、未佩戴狗繩或具攻擊性的犬隻，可即時拍下相片及地點舉報，執法部門亦能藉此更合理地分配人手於違規熱點進行精確巡查。

此外，陳博智亦提到市面上涉嫌走私及非法繁殖格鬥狗隻的問題，呼籲當局加強跨部門聯合打擊，並善用科技進行遙測及高空巡查，重點監視偏遠地區的懷疑非法繁殖場，從源頭堵截違法行為，保障市民及社區安全。