樂善堂社企餐廳大角咀開幕　引入AI機械人推廣精緻照護食

九龍樂善堂成立逾145年，緊貼時代及社會的步伐發展，推陳出新。樂善堂致力推廣社企服務，並於2025年獲民政事務總署轄下「伙伴倡自強」社區協作計劃撥款資助，及恒基兆業地產有限公司贊助餐廳場地，成立社企餐廳「Future Kitchen & Cafe」。作為一間新型態的社企餐廳，「Future Kitchen & Cafe」不僅是一所餐飲場所，更是推動社區共融、實踐社會價值的平台。



九龍樂善堂社企餐廳「Future Kitchen & Cafe」於2026年3月25日（三）舉行開幕禮，邀得主禮嘉賓民政事務總署署長杜潔麗太平紳士、油尖旺民政事務專員李家維太平紳士、九龍樂善堂主席李培埡女士、九龍樂善堂副主席温文蕙女士、恒基兆業地產有限公司集團租務（二）部總經理陳德鳴先生、恒基兆業地產有限公司地產發展部助理總經理符傳富先生及中華電力客戶成功及銷售總監盧志華博士一同主持開幕剪綵儀式。

主禮嘉賓民政事務總署署長杜潔麗太平紳士致辭時表示留意到新開張的「Future Kitchen & Cafe」除了為有需要人士提供就業及培訓機會，協助他們自力更生和融入社會，亦積極推動「照護食」理念。面對人口老齡化及香港人平均壽命延長的趨勢，社會對長者膳食服務的要求日益提升，既重視營養與健康管理，也關注安全進食及用餐體驗。她認為「Future Kitchen & Cafe」提供的軟餐在營養設計與吞嚥安全方面均作出周全考量，致力為不同需要人士提供更合適的選擇，讓他們重拾飲食樂趣，並讓他們「食得安全、食得健康、食得愉快」。

杜署長表示樂善堂多年來一直與民政事務總署攜手同行，支持社企發展，透過「伙伴倡自強」計劃先後成立了多間社企，業務涵蓋多個範疇，包括為長者及有需要人士提供營養膳食、聘用少數族裔青年並提供媒體與創意技能培訓，以及提供復康支援及訓練用品等。

剪綵嘉賓們與樂善堂常務總理及總幹事合照

李培埡主席在致辭中表示，「Future Kitchen & Cafe」得以成立及投入服務，首先要多謝民政事務總署轄下「伙伴倡自強」社區協作計劃撥款資助。此外，亦要感謝恒基兆業地產有限公司贊助餐廳場地。餐廳名字的「Future」代表餐廳包含了創新思維及智能時代設備。為提升餐廳的能源效益及出餐效率，當中有幸得到中華電力的支援，為餐廳引入先進的智能煮食設備，實現低碳、高效及安全的全電煮食模式，有助餐廳提供更穩定及多元化的膳食。另外，餐廳致力為弱勢社群提供就業和培訓機會，包括多樣化的工作崗位及相關專業培訓，為他們未來於餐飲事業的發展，打好根基。

眾嘉賓參觀「Future Kitchen & Cafe」，了解單位的服務內容

餐廳關顧社區人士的飲食需要，李主席表示很高興「Future Kitchen & Cafe」能成為香港社會服務聯會「照護食種子餐廳計劃」的其中一員。早前餐廳主廚特別針對吞嚥困難人士的特殊飲食需要，研發了八道菜式的「照護食 Fine Dining 餐單」，當中調整了食物質地、形態、軟硬程度等，設有不同等級選擇，全部符合「照護食」標準，令吞嚥困難患者及有需要的長者，可以有尊嚴及安全地進食，並改善營養吸收。另外，為鼓勵他們的家人及年輕人與吞嚥困難患者一同外出用膳，餐廳特別推出「青銀共餐計劃」，以優惠折扣鼓勵年輕人陪同長者親臨餐廳，同枱享用美食。

餐廳特別針對吞嚥困難人士的特殊飲食需要，研發了「照護食 Fine Dining 餐單」

樂善堂劉愛詩總幹事表示，政府現積極促進銀髮經濟以配合全球高齡化人口結構轉型，據政府統計處預測，至2043年，香港每3人中便有1人是長者，長者在未來社會經濟擔當重要角色。在促進銀色消費上，政府推出11項措施，其中樂善堂由「伙伴倡自強」資助下的「Future Kitchen & Cafe」正好配合：鼓勵飲食業界推出「老友記、食好啲」適合長者飲食計劃、推廣「照護食」以及提供迎合長者需要和喜好的預先包裝食品三項措施。在推出精緻軟餐中，長者和家人可以一同用膳，特別在過去的情人節，「Future Kitchen & Cafe」有不同長者情侶和家人訂餐，顧客表示市場這類的餐飲不多，膳食有營養及有新鮮感。樂善堂社企團隊在促進銀髮飲食經濟上亦多考慮客戶需要，包括長者普遍健康狀況和飲食偏好，如低鹽、低糖、富含纖維，及定時為他們帶來新鮮感及性價比高的食品。樂善堂社企將推出符合銀髮族膳食需求的冷凍餐，方便他們在家中輕鬆享用。

「Future Kitchen & Cafe」亦是一個匯聚社區、促進交流的場地，同時是本堂「友知識」長者數碼共融計劃的社區支援點，現場有專人教導長者使用數碼產品。餐廳亦會以優惠價格為地區組織、社福機構等提供包場服務，讓餐廳成為社區活動的重要據點，進一步加強社區的連結與歸屬感。餐廳亦與樂善堂轄下社企「樂善堂佳宝營養膳食中心」合作，推出營養膳餐，供應給院舍長者；以及與「啟德社區廚房」合作，為啟德世運道簡約公屋居民提供經濟上可負擔的健康膳食餐。為了更加關顧飲食健康，餐廳最新參與環境及生態局舉辦的「全城減鹽減糖」運動，推出「少鹽少糖餐單」選項，培訓前線員工主動讓顧客知悉有此額外的健康選擇，並會於餐廳內張貼相關標籤，為推廣健康飲食文化出力。

中華電力客戶成功及銷售總監盧志華博士表示，中華電力協助餐廳建立智能低碳的全電廚房，包括引入兩部智能烹調機械人，縮短備餐時間，有效提高煮食效率及節能減碳。全電廚房的溫度較一般廚房低，讓廚師可以在較舒適的環境下工作，自動化設備亦有助降低勞損的風險。樂善堂亦認購了中電「可再生能源證書」，以抵銷餐廳開幕當日營運所產生的用電相關碳排放，為香港的2050年碳中和目標出一分力，支持社區可持續發展。典禮當日，餐廳邀請了長者義工，設計「自創菜式」餐單，利用環保電能煮食，炮製出美味小食讓嘉賓們品嚐。

「Future Kitchen & Cafe」邀請長者義工設計「自創菜式」餐單，利用環保電能煮食，炮製出美味小食

「Future Kitchen & Cafe」邀請長者義工設計「自創菜式」餐單，利用環保電能煮食，炮製出美味小食讓嘉賓們品嚐

「Future Kitchen & Cafe」位於大角咀深旺道5號利奧坊·壹隅1樓1103號舖，提供高質素且價廉物美的西餐

Future Kitchen and Cafe

地址：大角咀深旺道5號利奧坊·壹隅1樓1103號舖

查詢電話：2688 0200

(資料及相片由客戶提供)