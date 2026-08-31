男生涉Ocamp性侵數女子　被告形容循步漸進至性交　不覺B拒絕

大學男生涉在2023年參加多個迎新營時性侵多名女子，並偷窺女生洗澡案（HCCC153/2024），今（31日）在高等法院續審，庭上播放被告就強姦指控的錄影會面。



被告稱，他當時已是大四學生，在朋友邀請下參與事主B出席的迎新營。他稱當晚曾在營火會上拖B的手，兩人又有一起玩集體遊戲，獲勝時B有攬緊他。後來房間餘下他與B時，兩人互相對望、接吻並撫摸，他形容是：「大家都有感覺。」便順勢撫摸及性交，他強調全程「Step by Step」，未覺B有任何拒絕。



被告Y.L.H（現年31歲，案發時為學生）被控3項非禮罪、1項強姦及1項窺淫罪，指他於2023年1月，及同年7至8月，性侵5名女性，其中涉事主A的非禮指控發生在飛鵝山；涉事主B的強姦指控，發生在紅十字會在元朗舉行的聯校迎新營，餘下3罪則發生在教育大學的迎新營。

被告YHL在高等法院受審。(葉志明攝)

被告稱營火會上曾拖事主B的手

庭上播放被告的錄影會面，2023年7月23日，是當紅十字會聯校迎新營的第一日，在元朗保局賽馬會大棠度假村舉行。被告稱他是大四學生，受朋友Anthony邀請參加。他和事主B在營內屬兩個小組，在營前預備會曾見面，二人同日較早前曾在紅十字會總部的活動上閒聊，提及他們就讀的科系。被告稱他在營火晚會時曾拖過B的手，但沒有對話。在期後的活動中，他們曾談及B正就讀的科系，又問她有沒有其他迎新營可參加。

玩遊戲勝出時B有緊抱他

被告續指，晚間的活動中，他與B的組別合併玩遊戲，在玩「鬥地主」期間，他曾與B「膊貼膊」，他亦有用右手抱B的腰，勝出遊戲時亦會擁抱。被告指B有緊抱他，又指B曾提及當時正月事來潮，他有提出為B「頂酒」，但遭B拒絕。

四眼仔回房後與B對望撫摸再躺下

被告憶述玩「鬥地主」過程中，他曾擁抱並親吻B臉頰。另一男組員「四眼仔」短暫離場時，二人舌吻，其後又牽著手玩遊戲。「四眼仔」回房休息後，他和B在房中互相對望及撫摸身體，最終順勢躺在床上。

被告稱與B親吻後大家都有感覺

被告又稱，二人互相親吻後：「大家都有感覺。」及後他們脫下B的褲子，B問他：「點解係我？」他回應：「我鍾意你。」B遂捉緊其下體，及「放到啱嘅位置」，其後性交。他指出，B知道他沒有使用避孕套，最終她在事主身體上射精。

認為B鍾意才會攬緊未覺有拒絕

被告補充指，他曾問B：「有無試過喺campsite咁（性行為）？」對方表示沒有，但覺刺激。惟在迎新營完結後，Anthony對他說：「B想搞你喎。」但他認為Anthony為人較輕佻，又他自問全程「Step by Step(一步一步來)」，未覺B有任何拒絕，又認為：「佢鍾意我先攬實我架啫。」故當時未有深究為何要「搞」他。被告強調：「我都無做過，咁佢報咗警，我可以做啲乜。」