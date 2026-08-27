男生涉Ocamp性侵多女子　遭揸胸問有無Cup C　事主B拒絕無效被姦

男學生涉2023年在教大等不同迎新營等地性侵5名女子，被控強姦及非禮等5罪。案件（HCCC153/2024）今（27日）在高等法院續審，涉遭被告強姦的女事主B出庭供。



事主B稱她參與紅十字會的聯校迎新營時認識被告，她與被告等多人現至凌晨4時，被告拿出韓國燒酒繼續玩，並稱輸了要罰飲，她喝了約半支後想回房睡，被告卻趁其他人不在時「揸」她的胸部，又稱：「你個胸好大，有無C cup以上？」她多番拒絕遭漠視，最後遭被告強姦。



被告Y.L.H（現年31歲，案發時為學生）被控3項非禮罪、1項強姦及1項窺淫罪。5項控罪分別在2023年1月、7月至8月間。除了一項在飛鵝山發生的非禮罪外，其餘控罪均涉及大學迎新營。就他所面對的強姦罪，控罪指他於2023年7月23日，在元朗保良局賽馬會大棠度假村某房間強姦女子B。

被告YLH在高等法院受審。(葉志明攝)

迎新營認識被告

現年21歲的事主B稱，她案發時參與紅十字會的聯校迎新營，她是其中一組的「組媽」，與另5名組員在其中一屋留宿。B稱當晚他們到十二號屋與另一組人玩啤牌，期間認識被告，被告主動與她交換Instagram帳號。

指被告趁與事主B獨處時揸胸

他們玩至凌晨4時許，事主B、被告和男生Noah回事主的度假屋繼續玩「鬥地主」。事主B指被告帶備韓國燒酒，指輸家要罰喝酒，她大約喝了半支。她指被告趁Noah不在房時，嘗試「揸」她胸部至少3次，她曾推開被告但不成功，她指被告先隔着內衣觸摸，後來伸手到內衣入面。

被告聽到Noah開門即縮手

事主B稱曾拒絕被告說：「你唔好搞我啦！」但被告未有理會，更稱：「你個胸好大…….有無C cup以上？」事主B無奈回應：「我唔知呀，你唔好搞我啦！」過程持續一至兩分鐘，最終被告聽到Noah開門後立即縮手。

堅決拒絕遭漠視最終被姦

至早上6時，Noah已離開房間，事主亦回鄰房睡覺，但遭被告按住，他向事主B稱：「扯左。」事主再表示要睡覺，被告稱想與B有性行為，事主多番拒絕仍遭被告手捉住她的手摸被告下體，B要求被告放手，惟被告得寸進尺，並想脫下她的褲子，她當時疲累乏力，被告終得逞，並再度問她要不要性行為。事主態度堅決拒絕，但被告漠視其意願，最終把她強姦，為時約5至10分鐘。

過程中曾問B月事日子

事主B稱，被告在過程中曾問她月事日子，她未有理會，僅再表示：「你唔好再搞我，畀我瞓。」被告反問她可否在其體內射精，事主拒絕後，他最終在其臀部射精，並用衣物替事主清潔。

B當日繼續在營內與其他人有講有笑

B指被告事後有發訊息給她，但她未有回覆，因為：「唔想對住呢個人。」她因為與其他營友不熟，沒有事告知其他人，並繼續與其他人有講有笑。她強調沒有尊重其意願，令她感到難受。她至晚上與男友傾訴後，到旺角警署報案。