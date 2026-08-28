男生涉Ocamp性侵案　辯方問事主B若無力推開被告　何不試捏其下體

男學生涉2023年參加多個大學迎新營時，性侵多名女生，並涉偷窺女子洗澡案（HCCC153/2024），在高等法院續審，辯方今（28日）盤問聲稱在紅十字會聯校迎新營遭被告強姦的女事主B。



辯方質疑事主B稱當晚因無力推開被告而被強姦，反問她若用捏及咬被告下體方式，便能在不太費力下，令被告覺痛楚，B承認當時沒這樣做。辯方繼而向B指出辯方案情，指B當日主動坐在被告大腿，二人用英文交流數句，然後互相親吻和撫摸後性交，期間B曾用「好爽」形容，被告離開時又有為他「睇水」，B否認說法。



被告Y.L.H，現年31歲，他案發時是一名28歲的學生，他被控3項非禮罪、1項強姦及1項窺淫罪。指他在2023年1月、7月至8月間。除了一項在飛鵝山發生的非禮罪外，其餘均在大學迎新營發生，他並涉在2023年7月23日，元朗保良局賽馬會大棠渡假村某房間強姦女子B。

被告YLH在高等法院受審。(葉志明攝)

辯方質疑事主B沒考慮其他方法脫身

辯方盤問事主B時，質疑她供稱無力氣推開被告，指事主大可以用手「捏（Squeeze）」被告的下體，甚至可以咬他，令他感到痛楚，這些動作都不需要很用力。B同意她當時沒有這樣做，因當下只想快點離開，並沒有想太多。

指事主B主動坐上被告大腿並用英文對話

辯方又向事主B指出案情指，當天在本與他們一起的男生Noah離開房間後，被告和B互相對望，其後B坐在被告的大腿上，二人互相擁抱和親吻數分鐘後，B從被告的大髀摸上其私處，又問他：「Why me？（為甚麼是我？）」被告則回應：「Cause I like you.（因為我喜歡你。）」事主B否認兩人曾有上述對話，亦否認曾主動觸碰被告：「係佢抱住我。」

指事主B 曾回應被告好爽

辯方續指，事主B和被告先後脫去B的短褲及胸圍，她再用手捉住被告的私處，其後兩人性交，過程中被告曾問她：「舒唔舒服？」又問她有沒有試過在營中性行為。事主當時回應：「無，但係好爽。」事主B否認此說法。

指被告離開時B有為他睇水

辯方又稱，被告在射精前曾問事主：「應該射喺邊？」她表示隨他喜歡。最終被告在其身上射精，並用他自己的短褲為B清潔。二人離開房間時，B更為被告「睇水」，表示她先看看房外有沒有人，再叫被告離開。